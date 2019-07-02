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「富岳」のニュースまとめ

日本のスパコン「京」の後継機となるポスト「京」こと、スパコン「富岳」に関する情報ならびに、富岳を活用して得られた最新の研究成果などについての情報をまとめてお届けします。

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2019年07月02日(火)

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富岳スパコンに搭載されるメニーコアCPU「A64FX」 - ISC 2019

スパコン/HPC 2019/07/02 08:20

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