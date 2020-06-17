「FPGA」のニュースまとめ-2020年6月
2020年06月17日(水)
Xilinx、高品質ビデオストリーミングを提供するビデオアプライアンスを発表
組み込み 2020/06/17 12:15
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Xilinx、高品質ビデオストリーミングを提供するビデオアプライアンスを発表
組み込み 2020/06/17 12:15
JESD204とは何か？、注目すべき理由を考える
半導体デバイス 2020/06/11 07:00
急成長が続く自動車向けAIチップ市場、2025年には27.5億ドル規模に - Yole
半導体デバイス 2020/05/29 17:59
ソニー、超ド級卓上パワードスピーカー「SA-Z1」78万円で6月20日発売
サウンド / オーディオ 2020/05/28 15:00
Xilinx、20nmプロセスを採用した航空宇宙グレードの衛星向けFPGAを発表
半導体デバイス 2020/05/20 14:40
デジタルものづくりサミットにアヴネットの最新エッジコンピューティングソリューションを展示
IoT PR 2020/05/19 08:00
Xilinx、世界の4大学にアダプティブコンピューティング研究クラスタを設置
スパコン/HPC 2020/05/14 15:16
Samsung、SK Hynix、Xilinx、ビッグデータ活用に向けBigStreamに共同出資
半導体デバイス 2020/05/07 15:51
相互運用可能なAV over IPネットワーク技術を考える
組み込み 2020/04/23 07:00
機械学習は業務用オーディオ/ビデオ/放送機器市場に何をもたらすのか？
半導体デバイス 2020/04/22 07:00
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