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「FPGA」のニュースまとめ-2020年6月

回路をソフトウェアで記述することで、自由に書き換えることができる大規模なプログラマブルロジックデバイスである「FPGA(Field-Programmable Gate Array)」。近年では、アナログ回路やRF、Armコアなども搭載し、SoCとして活用することも可能となってきました。そんなFPGAの最新技術動向や活用事例、ハウツーなどのほか、デバイスを提供するXilinx、Intel(Altera)、Lattice Semiconductorといったメーカーの動向なども交え、最新の情報をお届けします。

2020年06月17日(水)

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Xilinx、高品質ビデオストリーミングを提供するビデオアプライアンスを発表

組み込み 2020/06/17 12:15

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