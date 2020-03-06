「FPGA」のニュースまとめ-2020年3月
2020年03月06日(金)
Xilinx、包括的なSmartNICプラットフォーム「Alveo U25」を発表
組み込み 2020/03/06 21:38
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Xilinx、包括的なSmartNICプラットフォーム「Alveo U25」を発表
組み込み 2020/03/06 21:38
Intel、MWCで発表予定だった5G向け製品を公開 - Xeon拡充や基地局向けSoCなど
自作 / テクノロジ 2020/02/24 23:01
5G基地局で求められるRFパワーアンプ用リニアライザの選択方法
半導体デバイス 2020/02/18 09:00
日本の半導体ベンチャー、TSMCの5nmプロセス採用AIプロセッサを開発
半導体デバイス 2020/01/31 06:30
スイッチングレギュレータとLDOを1チップ化 - ルネサス、衛星向けに発売
半導体デバイス 2020/01/30 12:22
吉川明日論の半導体放談 第118回 人の交流こそがシリコンバレー企業の活力
半導体デバイス 2020/01/29 08:00
カーエレクトロニクスの進化と未来 第131回 自動車のハードもソフトも柔軟に変更できる謎のAIハードウェアを持つXilinx
カーエレクトロニクス 2020/01/24 16:06
FiiO、バランス出力対応のBluetoothヘッドホンアンプ「BTR5」
サウンド / オーディオ 2020/01/21 15:25
NEC、伝送ネットワークを迅速に構築可能な5Gモバイルコアシステム
情報システム 2020/01/21 07:41
進む核融合研究 - ITERと原型炉の開発を担う六ヶ所核融合研究所
サイエンス 2020/01/16 08:00
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