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「FPGA」のニュースまとめ

回路をソフトウェアで記述することで、自由に書き換えることができる大規模なプログラマブルロジックデバイスである「FPGA(Field-Programmable Gate Array)」。近年では、アナログ回路やRF、Armコアなども搭載し、SoCとして活用することも可能となってきました。そんなFPGAの最新技術動向や活用事例、ハウツーなどのほか、デバイスを提供するXilinx、Intel(Altera)、Lattice Semiconductorといったメーカーの動向なども交え、最新の情報をお届けします。

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2019年10月24日(木)

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Lattice、低消費電力FPGA向けAIソリューションをアップデート

半導体デバイス 2019/10/24 16:05

2019年10月18日(金)

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民間ロケットは「身近な組み込み技術で飛んでいる」 - IST森岡氏が講演

組み込み 2019/10/18 12:31

2019年10月16日(水)

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Lattice、赤外線+FPGAで多様なジェスチャー検知を実現 - CEATEC 2019

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2019年10月09日(水)

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IntelのoneAPI - CPU、GPU、FPGA、AIプロセサに共通のソフト開発環境を提供

スパコン/HPC 2019/10/09 08:05

2019年10月03日(木)

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Lattice、エンベデッドビジョン用MIPIビデオブリッジ向けFPGAを発表

半導体デバイス 2019/10/03 08:00

2019年10月02日(水)

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Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第15回 さまざまな分野におけるAIアプリニーズに対する答えとなる「Versal」

スパコン/HPC 2019/10/02 07:30

2019年10月01日(火)

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Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第14回 AIエンジンを持ったXilinxの「Versal FPGA」

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