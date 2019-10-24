「FPGA」のニュースまとめ
2019年10月24日(木)
Lattice、低消費電力FPGA向けAIソリューションをアップデート
半導体デバイス 2019/10/24 16:05
2019年10月18日(金)
民間ロケットは「身近な組み込み技術で飛んでいる」 - IST森岡氏が講演
組み込み 2019/10/18 12:31
2019年10月16日(水)
Lattice、赤外線+FPGAで多様なジェスチャー検知を実現 - CEATEC 2019
組み込み 2019/10/16 07:15
2019年10月09日(水)
IntelのoneAPI - CPU、GPU、FPGA、AIプロセサに共通のソフト開発環境を提供
スパコン/HPC 2019/10/09 08:05
2019年10月03日(木)
Lattice、エンベデッドビジョン用MIPIビデオブリッジ向けFPGAを発表
半導体デバイス 2019/10/03 08:00
2019年10月02日(水)
2019年10月01日(火)
Hot Chips 31はマシンラーニングが花盛り 第14回 AIエンジンを持ったXilinxの「Versal FPGA」
スパコン/HPC 2019/10/01 07:44
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「FPGA」の検索結果
PCテクノロジートレンド 2020 - プロセス編
自作 / テクノロジ 2020/01/01 08:01
FPGAを取りまくエコシステムパートナー 第1回 「何よりもまず、お客様のビジネス要件を満たす」――高速化を手掛けるなかで行きついたFPGAという選択肢
IoT PR 2019/12/25 08:00
Intelの複数製品に特権昇格の脆弱性
セキュリティ 2019/12/12 17:24
インテルの次世代GPU「Xe」の現在、ゲームからエクサスケールまで担う構想
自作 / テクノロジ 2019/12/12 17:10
富士通が5G対応の高速仮想スイッチを実現する新サーバ
情報システム 2019/12/12 12:23
Lattice、28nm FD-SOIプラットフォーム「Nexus」を発表
半導体デバイス 2019/12/11 07:00
ソニーがついにトップ10入り - 2019年第3四半期の半導体企業ランキング
半導体デバイス 2019/12/09 07:40
Xilinx、統合ソフトウェアプラットフォーム「Vitis」の無償提供を開始
半導体デバイス 2019/12/05 06:00
vSphereにKubernetes、GPU仮想化技術を取り込むVMwareの狙いとは？
情報システム 2019/12/04 16:11
日本の次世代スパコン「富岳」プロトタイプ機がGreen500の1位を獲得 - SC19
スパコン/HPC 2019/11/28 08:00
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