「FPGA」のニュースまとめ
2018年10月23日(火)
XDF 2018 - VersalのAI Engineの構造
半導体デバイス 2018/10/23 08:47
2018年10月19日(金)
FPGAでディープラーニングを実現するソフトスタックがオープンソース化
組み込み 2018/10/19 17:49
2018年10月16日(火)
XDF 2018 - Xilinxが示したCCIXの現状と今後のロードマップ
半導体デバイス 2018/10/16 07:51
2018年10月12日(金)
Lattice、CNNアクセラレータIPをFPGA「iCE40 UltraPlus」向けに提供
組み込み 2018/10/12 09:04
2018年10月09日(火)
XDF 2018 - Xilinx、データセンターアクセラレータカード「Alveo」を発表
スパコン/HPC 2018/10/09 09:45
2018年10月04日(木)
Hot Chips 30 - DeePhiが語ったディープラーニングのトレンド 第2回 ディープラーニングでFPGAを使う利点
スパコン/HPC 2018/10/04 08:29
2018年10月03日(水)
XDF 2018 - Xilinx、新カテゴリ「ACAP」の第1弾「Versal」を発表
半導体デバイス 2018/10/03 14:29
XDF 2018 - Arm、Xilinx FPGA向けDesignStartプログラムを発表
組み込み 2018/10/03 12:13
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「FPGA」の検索結果
PCテクノロジートレンド 2020 - プロセス編
自作 / テクノロジ 2020/01/01 08:01
FPGAを取りまくエコシステムパートナー 第1回 「何よりもまず、お客様のビジネス要件を満たす」――高速化を手掛けるなかで行きついたFPGAという選択肢
IoT PR 2019/12/25 08:00
Intelの複数製品に特権昇格の脆弱性
セキュリティ 2019/12/12 17:24
インテルの次世代GPU「Xe」の現在、ゲームからエクサスケールまで担う構想
自作 / テクノロジ 2019/12/12 17:10
富士通が5G対応の高速仮想スイッチを実現する新サーバ
情報システム 2019/12/12 12:23
Lattice、28nm FD-SOIプラットフォーム「Nexus」を発表
半導体デバイス 2019/12/11 07:00
ソニーがついにトップ10入り - 2019年第3四半期の半導体企業ランキング
半導体デバイス 2019/12/09 07:40
Xilinx、統合ソフトウェアプラットフォーム「Vitis」の無償提供を開始
半導体デバイス 2019/12/05 06:00
vSphereにKubernetes、GPU仮想化技術を取り込むVMwareの狙いとは？
情報システム 2019/12/04 16:11
日本の次世代スパコン「富岳」プロトタイプ機がGreen500の1位を獲得 - SC19
スパコン/HPC 2019/11/28 08:00
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