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「FPD」のニュースまとめ

液晶や有機ELなどに代表される薄型・平坦な画面で映像を表示するフラットパネルディスプレイ(FPD)。その技術は今も進歩を止めることなく、高解像度化、高精細化、低消費電力化、曲面化など、さまざまな方向に向かって進化しています。そうしたFPDに関する技術動向やパネルメーカー、素材メーカー、製造装置メーカーなどの取り組みなども含めて最新の情報をお届けしています。

2020年02月05日(水)

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SEMI、SEMICON Koreaに続きSEMICON Chinaの開催も延期を決定

半導体デバイス 2020/02/05 15:05

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SEMI、SEMICON Koreaに続きSEMICON Chinaの開催も延期を決定

半導体デバイス 2020/02/05 15:05

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