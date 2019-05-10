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「FPD」のニュースまとめ

液晶や有機ELなどに代表される薄型・平坦な画面で映像を表示するフラットパネルディスプレイ(FPD)。その技術は今も進歩を止めることなく、高解像度化、高精細化、低消費電力化、曲面化など、さまざまな方向に向かって進化しています。そうしたFPDに関する技術動向やパネルメーカー、素材メーカー、製造装置メーカーなどの取り組みなども含めて最新の情報をお届けしています。

2019年05月10日(金)

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AGC、8K時代に対応する第8世代ガラス基板「AN Rezosta」を開発

組み込み 2019/05/10 07:34

2019年05月09日(木)

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JDI、曲げても割れない静電容量式のフレキシブル指紋センサを開発

組み込み 2019/05/09 18:54

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ローツェの韓国子会社、SamsungよりFPD製造装置を受注

組み込み 2020/01/07 15:59

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米中貿易戦争と日韓輸出規制で進む半導体製造装置・材料の国内調達 - SEMI

半導体デバイス 2019/12/26 07:31

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JSRが韓国で半導体製造用フォトレジスト製造を検討 - 韓国メディア報道

半導体デバイス 2019/12/06 07:00

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蘭Holst、フレキシブル有機ELの量産に向けた空間分離ALDプロセスを開発

次世代半導体技術 2019/11/21 17:17

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2019年最新版！日本株ベストバイ50銘柄

投資 2019/11/05 12:20

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2019年のFPD向けドライバIC市場はパネル減産でマイナス成長 - TrendForce

半導体デバイス 2019/11/01 06:50

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ライジングチャイナ、岐路に立つFPD業界 第3回 日本勢が大活躍するFPD製造装置市場

組み込み 2019/10/25 07:06

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ライジングチャイナ、岐路に立つFPD業界 第2回 5Gに期待がかかるモバイル機器向け小型有機EL業界

組み込み 2019/10/24 06:59

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ライジングチャイナ、岐路に立つFPD業界 第1回 中国勢の台頭で岐路に立つ韓国のテレビ向け大型液晶パネル

組み込み 2019/10/23 19:59

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2020年のICT分野の10大トレンドはなにか？ - TrendForceが予測を公開

半導体デバイス 2019/10/04 17:41

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