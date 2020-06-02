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「フォント」のニュースまとめ-2020年6月

新しいフォントや各フォントメーカーの動向など、フォントにまつわる話題を掲載しています。印刷用途だけでなく、近年はスマートフォン普及によって増加したスクリーン上での表示用途、IoTデバイスやアプリケーションで活用される組み込みフォントなど、多くの分野で注目されるトピックです。

2020年06月02日(火)

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活字・写植・フォントのデザインの歴史 - 書体設計士・橋本和夫に聞く 第48回 アンチック、宋朝体、弘道軒清朝体--歴史ある文字

ソフト 2020/06/02 10:00

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活字・写植・フォントのデザインの歴史 - 書体設計士・橋本和夫に聞く 第48回 アンチック、宋朝体、弘道軒清朝体--歴史ある文字

ソフト 2020/06/02 10:00

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活字・写植・フォントのデザインの歴史 - 書体設計士・橋本和夫に聞く 第47回 イワタ明朝体オールド--金属活字時代の看板書体

ソフト 2020/05/19 10:00

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