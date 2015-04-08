「Firefox」のニュースまとめ
2015年04月08日(水)
「Firefox 37」を試す - 安定性、安全性がより向上、ePubデータ表示するEPUBReaderアドオンも紹介
ソフト 2015/04/08 15:58
US-CERT、リリースされたばかりのFirefox 37の脆弱性について注意喚起
開発/エンジニア 2015/04/08 14:30
2015年04月07日(火)
Chromeが強い成長 - 3月ブラウザシェア(モバイル)
開発/エンジニア 2015/04/07 08:00
2015年04月06日(月)
IEがシェア減少 - 3月ブラウザシェア
開発/エンジニア 2015/04/06 15:03
2015年04月01日(水)
US-CERT、Firefoxのアップデートを推奨
開発/エンジニア 2015/04/01 17:00
Firefox 37が登場 - セキュリティ強化に注目
開発/エンジニア 2015/04/01 15:26
「Firefox 37」正式版リリース、評価システム「Heartbeat」を実装
ソフト 2015/04/01 07:56
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開発/エンジニア 2019/12/15 12:42
Rustコンパイラ、さらに高速化
開発/エンジニア 2019/12/13 07:18
27億のメールアドレス漏洩が発覚、うち10億はパスワードも流出
セキュリティ 2019/12/12 09:07
先週のサイバー事件簿 - 脆弱性11件を修正した「Firefox 71.0」公開
セキュリティ対策 2019/12/11 13:37
Windows 10ミニTips 第447回 DNS over HTTPSでセキュアに通信する
Windows 2019/12/07 00:00
Firefoxにシステム乗っ取りの危険性ある脆弱性、アップデートを
セキュリティ 2019/12/06 10:53
Mozilla、VPNのβサービス開始 - Windows 10向けは月額4.99ドル
セキュリティ 2019/12/05 10:17
Microsoft、Windows 10の一部をRustへ書き換えてセキュリティ強化狙う
開発/エンジニア 2019/12/05 09:54
ネットワークリソースの全文検索など開発者ツールが充実したFirefox 71
開発/エンジニア 2019/12/04 14:24