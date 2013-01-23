「Firefox」のニュースまとめ
2013年01月23日(水)
Firefox OSスマホ、開発者向けプレビュー端末が2月に登場
その他ガジェット 2013/01/23 07:30
2013年01月21日(月)
Firefoxベースの64ビットブラウザ「Waterfox」最新版
ソフト 2013/01/21 19:37
2013年01月15日(火)
Java 7のセキュリティホール対策はこれだ! - WebブラウザのJavaプラグインを無効化すれば攻撃を予防できる
ソフト 2013/01/15 21:01
デスクトップ版及びAndroid版の「Firefox 19 β」が登場
開発/エンジニア 2013/01/15 17:09
2013年01月09日(水)
新JavaScriptエンジンIonMonkeyが搭載された「Firefox 18」
ソフト 2013/01/09 16:28
Android用Firefoxがバージョン18に、新JavaScriptエンジン搭載
Android 2013/01/09 11:03
「Firefox 18」正式版リリース - 新JavaScriptエンジンIonMonkey搭載
ソフト 2013/01/09 09:28
2013年01月07日(月)
Opera Miniが増加 - 12月モバイルブラウザシェア
マーケティング 2013/01/07 12:10
IE 8が3年連続で1位に - 12月デスクトップブラウザシェア
マーケティング 2013/01/07 12:08
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開発/エンジニア 2019/12/13 07:18
27億のメールアドレス漏洩が発覚、うち10億はパスワードも流出
セキュリティ 2019/12/12 09:07
先週のサイバー事件簿 - 脆弱性11件を修正した「Firefox 71.0」公開
セキュリティ対策 2019/12/11 13:37
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Windows 2019/12/07 00:00
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