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「Firefox」のニュースまとめ

Webブラウザ「Firefox」に関する最新ニュースやレポートをお届け。

2012年02月29日(水)

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開発者待望! Firefoxのアドオンビルダが登場

開発/エンジニア 2012/02/29 09:54

2012年02月28日(火)

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Mozilla、セキュリティチームの再編とセキュリティブログの活用を拡大

セキュリティ 2012/02/28 11:14

2012年02月24日(金)

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Firefoxメモリ削減の取り組み「about:compartments」登場

開発/エンジニア 2012/02/24 16:16

2012年02月22日(水)

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Firefox開発版にJavaScriptデバッガ登場

開発/エンジニア 2012/02/22 09:19

2012年02月14日(火)

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Firefoxの新規タブページ、オーロラ版にも導入

開発/エンジニア 2012/02/14 18:35

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Firefox 2012ロードマップ公開、Homeタブ、Metro版提供へ

ソフト 2012/02/14 09:13

2012年02月13日(月)

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Firefoxセーフブラウザ機能、ディスク使用量を50MBから5MBへ削減

開発/エンジニア 2012/02/13 15:14

2012年02月09日(木)

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iOS向けSPDYライブラリが登場、普及はじまるSPDY

開発/エンジニア 2012/02/09 11:57

2012年02月08日(水)

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キーボードでブラウザ操作を効率化するFirefoxアドオン「Pentadactyl」

ソフト 2012/02/08 16:45

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CSSベンダプレフィックス記述の変更提案、MozillaのFelipe Gomes氏が提示

開発/エンジニア 2012/02/08 13:26

2012年02月07日(火)

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Firefoxダークマター、残り部分の解明進む

開発/エンジニア 2012/02/07 10:11

2012年02月02日(木)

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アドオンの互換性やWeb開発者向けの機能が強化された「Firefox 10」

ソフト 2012/02/02 16:45

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SafariとAndroidブラウザが増加 - 1月モバイルブラウザ

開発/エンジニア 2012/02/02 15:33

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IE9、IE8、IE7、IE6がすべてシェア増 - 1月デスクトップブラウザ

開発/エンジニア 2012/02/02 14:09

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エンタープライズ向け「Firefox ESR 10」と「Thuderbird ESR 10」登場

情報システム 2012/02/02 13:24

2012年02月01日(水)

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アドオン互換性が改良された「Firefox 10」正式版が公開

ソフト 2012/02/01 18:26

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Firefox、Chrome風の新規タブページのデザインを模索

開発/エンジニア 2012/02/01 12:56

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Windows 2000対応のFirefox、12でサポート終了へ

開発/エンジニア 2012/02/01 08:00

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Visual Studio Code 2019年11月版、注目の新機能とは？

開発/エンジニア 2019/12/16 13:06

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知っておきたいWindowsのFirefoxショートカットキー15選

開発/エンジニア 2019/12/15 12:42

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Rustコンパイラ、さらに高速化

開発/エンジニア 2019/12/13 07:18

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27億のメールアドレス漏洩が発覚、うち10億はパスワードも流出

セキュリティ 2019/12/12 09:07

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先週のサイバー事件簿 - 脆弱性11件を修正した「Firefox 71.0」公開

セキュリティ対策 2019/12/11 13:37

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Windows 10ミニTips 第447回 DNS over HTTPSでセキュアに通信する

Windows 2019/12/07 00:00

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Firefoxにシステム乗っ取りの危険性ある脆弱性、アップデートを

セキュリティ 2019/12/06 10:53

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Mozilla、VPNのβサービス開始 - Windows 10向けは月額4.99ドル

セキュリティ 2019/12/05 10:17

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Microsoft、Windows 10の一部をRustへ書き換えてセキュリティ強化狙う

開発/エンジニア 2019/12/05 09:54

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ネットワークリソースの全文検索など開発者ツールが充実したFirefox 71

開発/エンジニア 2019/12/04 14:24

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