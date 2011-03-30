「Firefox」のニュースまとめ
2011年03月30日(水)
Android向け「Firefox 4」リリース、デスクトップ版の機能・性能を凝縮
Android 2011/03/30 09:55
2011年03月29日(火)
Firefox 4、総ダウンロード4000万突破 - バージョン別ブラウザシェア5.25%
開発/エンジニア 2011/03/29 15:47
Firefox 4のメンテナンスリリースは「Firefox 4.2」の見通し
開発/エンジニア 2011/03/29 10:40
2011年03月25日(金)
Firefox 4ダウンロード数が2,180万超え - 日本は60万
開発/エンジニア 2011/03/25 18:49
2011年03月24日(木)
Firebug 1.7.0登場 - Firefox 4完全対応
開発/エンジニア 2011/03/24 14:10
「YSlow for Chrome」登場、Web開発者に人気のパフォーマンス分析機能
開発/エンジニア 2011/03/24 08:00
2011年03月23日(水)
Firefox 4.0が正式リリース － 最新環境をインストールしてみよう!
ソフト 2011/03/23 16:47
Firefox 4、正式リリース - 最大6倍高速化、UIも刷新
開発/エンジニア 2011/03/23 16:12
Firefox 5以降、年2-3回のメジャーリリースを計画
開発/エンジニア 2011/03/23 10:57
「Firefox 4」正式版公開 - UI刷新、新JSエンジンで6倍高速に
ソフト 2011/03/23 05:32
2011年03月10日(木)
カウントダウンFirefox 4.0 － Firefox 4.0 RC1がリリース
ソフト 2011/03/10 17:52
2011年03月09日(水)
Mozilla、XHRやWebSocketsなどを統合したAPIを提案
開発/エンジニア 2011/03/09 08:30
2011年03月08日(火)
GoogleとMozilla、新ブラウザ向けにグラフィックドライバの更新を推奨
開発/エンジニア 2011/03/08 17:25
Mozillaが提案する「Webアプリ」 - すべてのモダンブラウザ対応
開発/エンジニア 2011/03/08 10:08
2011年03月02日(水)
ブラウザからアドレスバーを消す - IE、Firefox、Chromeのデザイン案
開発/エンジニア 2011/03/02 16:01
Firefox 4のキャンペーンサイト登場 - Twitterと連動、新Web技術活用
マーケティング 2011/03/02 07:00
2011年03月01日(火)
2月はIEシェア増、Firefoxシェア減 - CIAインターネット人口情報を反映
開発/エンジニア 2011/03/01 16:46
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