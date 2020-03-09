「FinTech」のニュースまとめ-2020年3月
2020年03月09日(月)
2020年の国内金融IT市場はマイナス成長
情報システム 2020/03/09 17:30
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モバイル 2020/02/12 16:57
freeeが千葉銀行との参照系API連携を開始
情報システム 2020/02/06 16:48
メルカリ＆ドコモ連携の決め手はシナジー最大化、データ活用ビジネスも検討
携帯キャリア 2020/02/04 19:26
メルカリ、メルペイ、ドコモの3社が業務提携を発表
スマホアプリ / サービス 2020/02/04 15:08
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顧客のDX成功に向け、プロセスと人材の支援にも注力 - SAS 堀田社長
企業動向 2020/01/06 16:06
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Visa Fintech Fast Trackに4社が加入 - アジア太平洋地域の12市場を網羅
キャッシュレス 2019/12/12 14:44
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