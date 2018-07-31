「FinTech」のニュースまとめ
2018年07月31日(火)
KDDI×Finatextが資本提携 - FinTech領域で事業創出を検討
企業動向 2018/07/31 11:10
2018年07月30日(月)
LINE Pay、加盟店向けにQRコード決済用オリジナルデバイスを発表
キャッシュレス 2018/07/30 16:17
2018年07月27日(金)
ソフトバンクとヤフーの合弁会社、QRコード決済サービス「PayPay」を今秋提供へ
ビジネストレンド 2018/07/27 21:26
ソフトバンクとヤフー、今秋からスマホ決済「PayPay」
モバイル 2018/07/27 17:06
コンビニの支払い、現金を使わない人は3割超
ビジネストレンド 2018/07/27 12:45
2018年07月26日(木)
GMSとSBJ銀行がIoTデバイス活用した自動車のFinTechローンで提携
企業動向 2018/07/26 16:04
2018年07月18日(水)
東急の券売機で現金を引き出せるキャッシュアウト・サービス開発へ
ビジネストレンド 2018/07/18 16:59
2018年07月09日(月)
はじめての仮想通貨マニュアル 第1回 「マイニング」の仕組みと報酬
情報システム 2018/07/09 09:00
2018年07月06日(金)
住信SBIネット銀行×Liquid、オンライン本人確認の導入検討開始
情報システム 2018/07/06 19:30
2018年07月03日(火)
スモールビジネスが活躍できる世の中を生み出す - freeeが事業戦略
企業動向 2018/07/03 11:01
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【締切迫る】日銀、マネーフォワード、新生銀行が登壇 - データ活用で金融サービスを再定義
業務システム PR 2019/12/06 11:00
日本企業のFintechへの取り組み、依然と進まず - KPMG×慶應大調査
情報システム 2019/12/03 11:09
三菱UFJ信託銀行はAI導入の"落とし穴"をどうやって乗り越えたのか?
情報システム 2019/11/29 14:35
サラリーマンに必要な、金融リテラシーの身に付け方 第6回 仮想通貨がお金の仕組みを変える
投資 2019/11/29 11:27
NTTデータ、家族の預金口座取引を見守るサービス提供
情報システム 2019/11/28 10:08
日銀、マネーフォワード、新生銀行が登壇!異業種参入で再結合が進む"金融業"のデータ活用
業務システム PR 2019/11/22 09:00
北國銀行が勘定系システムをAzureに構築 - 2021年に稼働
情報システム 2019/11/22 06:00
ヤフーとLINEの経営統合、PayPayとLINE Payはどうなる?
キャッシュレス 2019/11/19 16:08
経営の専門家や士業従事者らが紐解く「新時代の働き方」 第16回 スタートアップやベンチャーの上場「東京プロマーケット」とは
キャリアアップ 2019/11/19 16:00
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