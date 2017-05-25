「FinTech」のニュースまとめ
2017年05月25日(木)
ブロックチェーンで動作するブラウザ「Blockstack」
開発/エンジニア 2017/05/25 23:00
システナ、鹿児島銀行にFinTechサービス「Web Shelter」を導入
セキュリティ 2017/05/25 10:26
2017年05月24日(水)
みずほ、マネーフォワード・MoneytreeとAPIを通じたアプリ連携を開始
情報システム 2017/05/24 12:49
2017年05月19日(金)
ロボアドバイザーによる資産運用サービス「THEO(テオ)」に自動積立機能が追加
企業動向 2017/05/19 10:28
2017年05月16日(火)
BtoB後払い決済サービス「Paid」、「SMBCマルチペイメントサービス」に導入
業務システム 2017/05/16 13:51
2017年05月15日(月)
富士通、米Cloud Lending Solutionsの融資業務向けクラウドサービス
情報システム 2017/05/15 13:08
NTTデータ、FinTech開発を効率化する金融機関向けクラウドサービス
情報システム 2017/05/15 10:33
2017年05月01日(月)
みずほとWiL、IoTの活用による新たな事業創出・提供に向けて新会社設立
企業動向 2017/05/01 15:36
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【締切迫る】日銀、マネーフォワード、新生銀行が登壇 - データ活用で金融サービスを再定義
業務システム PR 2019/12/06 11:00
日本企業のFintechへの取り組み、依然と進まず - KPMG×慶應大調査
情報システム 2019/12/03 11:09
三菱UFJ信託銀行はAI導入の"落とし穴"をどうやって乗り越えたのか?
情報システム 2019/11/29 14:35
サラリーマンに必要な、金融リテラシーの身に付け方 第6回 仮想通貨がお金の仕組みを変える
投資 2019/11/29 11:27
NTTデータ、家族の預金口座取引を見守るサービス提供
情報システム 2019/11/28 10:08
日銀、マネーフォワード、新生銀行が登壇!異業種参入で再結合が進む"金融業"のデータ活用
業務システム PR 2019/11/22 09:00
北國銀行が勘定系システムをAzureに構築 - 2021年に稼働
情報システム 2019/11/22 06:00
ヤフーとLINEの経営統合、PayPayとLINE Payはどうなる?
キャッシュレス 2019/11/19 16:08
経営の専門家や士業従事者らが紐解く「新時代の働き方」 第16回 スタートアップやベンチャーの上場「東京プロマーケット」とは
キャリアアップ 2019/11/19 16:00
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