「FinTech」のニュースまとめ
2016年02月26日(金)
ウルシステムズ、Javaプログラムのメモリ効率を500倍に高めるミドルウェア
情報システム 2016/02/26 10:01
2016年02月25日(木)
日本IBM、銀行向けにFinTech共通APIの提供開始 - 利用者の利便性などを向上
情報システム 2016/02/25 08:00
2016年02月15日(月)
SBIインベスメントがIBM FinTechプログラムと連携し、ベンチャー企業を支援
企業動向 2016/02/15 16:44
2016年02月13日(土)
Sprint、アジア、Fintech…ソフトバンクの投資は実を結ぶか
モバイル 2016/02/13 11:00
2016年02月12日(金)
テックビューロとDragonfly Fintech、ブロックチェーン関連の合弁事業開始
企業動向 2016/02/12 18:10
2016年02月05日(金)
テックビューロ、ブロックチェーン環境のオープンβプログラムを無償で解放
開発/エンジニア 2016/02/05 15:50
2016年02月04日(木)
なぜいま、FinTechが必要なのか? 日本における成功の鍵とは
業務システム 2016/02/04 12:43
DG、ブロックチェーン技術開発のBlockstreamに出資でFinTechサービスを検討
企業動向 2016/02/04 10:44
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【締切迫る】日銀、マネーフォワード、新生銀行が登壇 - データ活用で金融サービスを再定義
業務システム PR 2019/12/06 11:00
日本企業のFintechへの取り組み、依然と進まず - KPMG×慶應大調査
情報システム 2019/12/03 11:09
三菱UFJ信託銀行はAI導入の"落とし穴"をどうやって乗り越えたのか?
情報システム 2019/11/29 14:35
サラリーマンに必要な、金融リテラシーの身に付け方 第6回 仮想通貨がお金の仕組みを変える
投資 2019/11/29 11:27
NTTデータ、家族の預金口座取引を見守るサービス提供
情報システム 2019/11/28 10:08
日銀、マネーフォワード、新生銀行が登壇!異業種参入で再結合が進む"金融業"のデータ活用
業務システム PR 2019/11/22 09:00
北國銀行が勘定系システムをAzureに構築 - 2021年に稼働
情報システム 2019/11/22 06:00
ヤフーとLINEの経営統合、PayPayとLINE Payはどうなる?
キャッシュレス 2019/11/19 16:08
経営の専門家や士業従事者らが紐解く「新時代の働き方」 第16回 スタートアップやベンチャーの上場「東京プロマーケット」とは
キャリアアップ 2019/11/19 16:00
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