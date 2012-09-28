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「フェンリル」のニュースまとめ

フェンリルに関する最新ニュースを発信。

2012年09月28日(金)

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フェンリル、Mac向け「Sleipnir」にタブを"親子化"してまとめる機能を搭載

アップル 2012/09/28 12:16

2012年09月27日(木)

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「Sleipnir 3 for Windows」にリンク先をクラウド保存する機能が搭載

ソフト 2012/09/27 23:19

2012年09月12日(水)

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Internet Explorer 10への対応も「Sleipnir 3 for Windows 3.7.1」リリース

ソフト 2012/09/12 18:00

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フェンリル、Mac向け「Sleipnir 3 Black Edition」最新版でRetina対応

アップル 2012/09/12 13:43

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