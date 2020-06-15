「FANTASTICS」のニュースまとめ-2020年6月
2020年06月15日(月)
EXILE HIRO「エンタメ復活に最善尽くす」サイバーと動画サービスCL開始
芸能 2020/06/15 04:00
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EXILE HIRO「エンタメ復活に最善尽くす」サイバーと動画サービスCL開始
芸能 2020/06/15 04:00
サイダーガール5代目イメージガールが人気モデルの莉子に決定
芸能 2020/06/11 21:00
鈴木伸之、AKIRA＆岩田剛典と『HiGH&LOW』撮影時の貴重ショット公開
映画 2020/05/14 13:26
EXILE SHOKICHI･EXILE NAOTO･白濱亜嵐ら、リモートおうちダンスを披露
テレビ 2020/05/05 09:15
GWはおうちでLDH祭り！グループ別の人気曲発表する「EXILE TRIBE楽曲AWARD」生配信
芸能 2020/04/22 13:57
小説の神様：佐藤大樹＆橋本環奈ダブル主演映画が公開延期
映画 2020/04/14 11:00
橋本環奈、佐藤大樹にドSな一面!? ビンタ＆スネキックのメイキング映像
映画 2020/04/03 07:00
橋本環奈：佐藤大樹に強烈ビンタ＆スネキック！ 「小説の神様」SPメー…
映画 2020/04/03 07:00
FANTASTICS八木勇征、静岡で温泉レポート 鍛え上げた肉体も注目
テレビ 2020/03/27 18:00
FANTASTICS瀬口黎弥、鹿児島で初レギュラー番組「たくさん知りたい」
テレビ 2020/03/27 17:00