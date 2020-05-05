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「FANTASTICS」のニュースまとめ-2020年5月

FANTASTICS from EXILE TRIBEは、LDH所属のダンス＆ボーカルグループ。2016年に結成された。

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2020年05月05日(火)

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EXILE SHOKICHI･EXILE NAOTO･白濱亜嵐ら、リモートおうちダンスを披露

テレビ 2020/05/05 09:15

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