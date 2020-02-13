「FANTASTICS」のニュースまとめ
2020年02月13日(木)
「FANTASTICSは9人」“翔太への思い乗せた”新曲MV撮影中の奇跡で改めて実感
芸能 2020/02/13 11:30
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「FANTASTICSは9人」“翔太への思い乗せた”新曲MV撮影中の奇跡で改めて実感
芸能 2020/02/13 11:30
橋本環奈：佐藤大樹と対照的な表情浮かべ… W主演映画「小説の神様」本…
映画 2020/02/11 11:00
E-girls鷲尾伶菜ソロプロジェクト始動、第1弾は佐藤大樹＆橋本環奈映画主題歌
芸能 2020/01/31 08:42
佐藤大樹、25歳誕生日に初写真集! お気に入りカットは「見えそうで見えない」
ブック 2020/01/25 12:43
「LDH PERFECT YEAR」開幕! EXILEベストライブに3万5,000人熱狂
芸能 2020/01/20 13:47
THE RAMPAGE、飛躍の2019年で成長実感…新曲で“進化”表現! 爆笑MV秘話も
芸能 2020/01/18 17:00
佐藤流司・片岡愛之助ら、『小説の神様』出演! 佐藤大樹＆橋本環奈がW主演
映画 2020/01/17 11:00
佐藤流司：“刀剣男士”が佐藤大樹＆橋本環奈W主演映画に出演 Popt…
映画 2020/01/17 11:00
LDH所属グループ集結！熱狂のカウントダウンライブで2020年幕開け
芸能 2020/01/03 22:38
EXILE、三代目JSBら総勢71名集結! LDHカウントダウンライブに8万人熱狂
芸能 2020/01/03 18:17