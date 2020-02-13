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「FANTASTICS」のニュースまとめ

FANTASTICS from EXILE TRIBEは、LDH所属のダンス＆ボーカルグループ。2016年に結成された。

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2020年02月13日(木)

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「FANTASTICSは9人」“翔太への思い乗せた”新曲MV撮影中の奇跡で改めて実感

芸能 2020/02/13 11:30

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