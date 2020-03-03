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「Facebook」のニュースまとめ-2020年3月

フェイスブック(Facebook)の動向やアプリのアップデート情報、使い方を紹介するハウツー記事を掲載。

2020年03月03日(火)

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Facebook「Messenger」刷新、ゼロから再構築、サイズは1/4、起動スピード2倍

スマホアプリ / サービス 2020/03/03 08:23

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