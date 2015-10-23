「Facebook」のニュースまとめ
2015年10月23日(金)
Instagram、10枚の連続写真をつなげて動画を作れるアプリ「Boomerang」公開
スマホアプリ / サービス 2015/10/23 14:00
2015年10月21日(水)
米Facebook、「Instant Articles」のiPhone版を正式ローンチ
スマホアプリ / サービス 2015/10/21 16:35
2015年10月20日(火)
Facebook、国家支援が疑われるサイバー攻撃を受けたアカウントに警告表示
セキュリティ対策 2015/10/20 16:02
2015年10月13日(火)
Facebookの「近くにいる友達」が不評? - Twitterでは「余計なお世話」の声
スマホアプリ / サービス 2015/10/13 12:42
Facebook、友達が近くにいると通知する新機能「近くにいる友達」提供開始
スマホアプリ / サービス 2015/10/13 10:45
2015年10月09日(金)
Facebook、「いいね!」以外を表現する「Reactions」追加 - 「Sad」など6種
スマホアプリ / サービス 2015/10/09 15:10
Facebook、「いいね!」以外の感情を表現する「Reactions」のテストを開始
ソフト 2015/10/09 13:30
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「Facebook」の検索結果
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情報システム 2019/11/27 12:57
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マーケティング 2019/11/27 11:26
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