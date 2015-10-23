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「Facebook」のニュースまとめ

フェイスブック(Facebook)の動向やアプリのアップデート情報、使い方を紹介するハウツー記事を掲載。

2015年10月23日(金)

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Instagram、10枚の連続写真をつなげて動画を作れるアプリ「Boomerang」公開

スマホアプリ / サービス 2015/10/23 14:00

2015年10月21日(水)

Top

米Facebook、「Instant Articles」のiPhone版を正式ローンチ

スマホアプリ / サービス 2015/10/21 16:35

2015年10月20日(火)

Top

Facebook、国家支援が疑われるサイバー攻撃を受けたアカウントに警告表示

セキュリティ対策 2015/10/20 16:02

2015年10月13日(火)

Top

Facebookの「近くにいる友達」が不評? - Twitterでは「余計なお世話」の声

スマホアプリ / サービス 2015/10/13 12:42

Top

Facebook、友達が近くにいると通知する新機能「近くにいる友達」提供開始

スマホアプリ / サービス 2015/10/13 10:45

2015年10月09日(金)

Top

Facebook、「いいね!」以外を表現する「Reactions」追加 - 「Sad」など6種

スマホアプリ / サービス 2015/10/09 15:10

Top

Facebook、「いいね!」以外の感情を表現する「Reactions」のテストを開始

ソフト 2015/10/09 13:30

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Reiが「友だち」という言葉に強いこだわりを持つ理由

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芸能人はテレビとネットをどう行き来するのか？ 放送作家・鈴木しげ...

テレビ 2019/11/28 16:49

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HTTPSデフォルト化はオランダが進む、韓国は低い値

セキュリティ 2019/11/28 14:32

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星野源、マーク・ロンソンをスペシャルゲストに迎えたNYライブでSuperorganismオロノと初共演

話題 2019/11/27 23:18

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日立Sol、膨大なデータを多彩な地図で表現できる「Mapboxサービス」販売

情報システム 2019/11/27 12:57

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KDDIとフェイスブック、XRによるDXで連携

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貯蓄 2019/11/26 19:30

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新人は「当たり前が通じない」と悩む上司や先輩が意識すべきこと

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スマホアプリ / サービス 2019/11/26 07:39

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