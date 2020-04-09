「外付けHDD」のニュースまとめ-2020年4月
2020年04月09日(木)
玄人志向、3.5型SATA用のアルミ製HDDケース発売 - USB 3.2の5Gbps転送対応
周辺機器 2020/04/09 14:34
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周辺機器 2020/02/19 12:33
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ORION、BS4Kダブルチューナ搭載の65V型4K液晶テレビ
テレビ / レコーダー 2020/02/04 18:44
ゲオ、税別29,800円で4K/HDR対応の43V型液晶テレビ - 1,500台限定再販
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パナソニック、スマホ連携/簡単設定のレコーダー「DIGA」新モデル
テレビ / レコーダー 2020/01/22 16:18
パナソニック新4K有機ELテレビの「ハリウッド画質」を体験した - CES 2020
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