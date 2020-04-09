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「外付けHDD」のニュースまとめ-2020年4月

USB接続など、PCの外部に接続するタイプのHDD（ハードディスク）。

2020年04月09日(木)

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玄人志向、3.5型SATA用のアルミ製HDDケース発売 - USB 3.2の5Gbps転送対応

周辺機器 2020/04/09 14:34

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リンゴ印のライフハック 第114回 大量の写真を『Amazon Photos』で劣化なしにクラウド保存

アップル 2020/03/17 16:45

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「Xbox Series X」のハードウェア仕様公開、Quick Resumeなど動作デモも

eスポーツ 2020/03/17 10:01

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Thunderbolt 3接続でノートPCを一気に拡張！ M.2も備える「FireCuda Gaming Dock」を試す

周辺機器 2020/02/19 12:33

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ソニーの8K液晶BRAVIA、ついに3月国内発売 - 85V型のド迫力映像を観た

テレビ / レコーダー 2020/02/07 10:17

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東芝、クラウド連携で高画質化する4K液晶REGZA「Z740X/M540X」

テレビ / レコーダー 2020/02/05 11:16

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ORION、BS4Kダブルチューナ搭載の65V型4K液晶テレビ

テレビ / レコーダー 2020/02/04 18:44

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ゲオ、税別29,800円で4K/HDR対応の43V型液晶テレビ - 1,500台限定再販

テレビ / レコーダー 2020/01/27 17:39

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パナソニック、スマホ連携/簡単設定のレコーダー「DIGA」新モデル

テレビ / レコーダー 2020/01/22 16:18

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パナソニック新4K有機ELテレビの「ハリウッド画質」を体験した - CES 2020

テレビ / レコーダー 2020/01/10 22:57

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