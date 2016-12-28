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「EXILIM」のニュースまとめ

楽しく使える、サクサク使えるデジタルカメラ、カシオ計算機の「EXILIM(エクシリム」。

2016年12月28日(水)

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ゴルフ、上手くなりたい! - スイング数値化→練習に生かすカシオのウェアラブルセンサー開発秘話

CASIO PR 2016/12/28 15:50

2016年12月16日(金)

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家族みんな撮りもシェアも簡単! 年末年始に大活躍! - ママもキレイに撮れちゃうカシオの「EXILIM」

CASIO PR 2016/12/16 07:00

2016年12月12日(月)

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リラックマと一緒に写真撮影、「リラックマ×CASIO EXILIM」コラボカメラ

デジカメ 2016/12/12 16:44

2016年12月09日(金)

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カシオ、クローズドSNS「SNAP STORY」 - 写真や動画を自動でストーリーに

スマホアプリ / サービス 2016/12/09 17:58

2016年12月07日(水)

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カシオ「EXILIM」、女子向けカメラ「EX-ZR70」12月16日発売

デジカメ 2016/12/07 16:57

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「EXILIM」の検索結果

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G-SHOCKの電池交換も早くて便利! - カシオのWEB修理受付サービスを利用してみた

CASIO PR 2018/06/15 13:47

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デジタルカメラの歴史を築いたブランドが消える - カシオの撤退

デジカメ 2018/05/11 19:44

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『ゆるキャン△』、キャラと一緒に写真が撮れるデジタルカメラが登場

アニメ 2018/04/05 19:37

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カシオ計算機 VS マイナビニュース! ガチンコ写真対決(再)結果発表! - マイナビニュースは一矢報いることができたのか!?

CASIO PR 2018/01/24 17:54

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カシオのAndroid Wearウオッチ「PRO TREK Smart」を持ってスキー! - 最高速、高低差、滑走距離、いろいろ見えて楽しい!

時計 / ウェアラブル 2017/12/25 21:23

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ゴルフ用ウェアラブルセンサー「HIP SPEEDER」で上達!? - カシオ

その他ガジェット 2017/11/22 07:00

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カシオ計算機 VS マイナビニュース!(再戦) - 絶対に負けられない写真3番勝負!

CASIO PR 2017/11/17 11:19

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半日でプロ級の写真が撮れる!? - 手ぶら参加OKのフォトジェニックツアーに潜入

CASIO PR 2017/11/13 12:47

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衝撃の発表会 - 実機で4m落下実験! カシオの新タフネスカメラ「G'z EYE」

デジカメ 2017/10/12 15:56

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カシオ計算機 VS マイナビニュース! ガチンコ写真対決、結果発表! - 1000人の投票結果は? 予想外の結末に……

CASIO PR 2017/09/27 14:11

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