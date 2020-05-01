「毎日がアプリディ」のニュースまとめ-2020年5月
2020年05月01日(金)
【毎日がアプリディ】31言語の音声・テキストを即時に翻訳してくれる「VoiceTra」
スマホアプリ / サービス 2020/05/01 09:01
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【毎日がアプリディ】31言語の音声・テキストを即時に翻訳してくれる「VoiceTra」
スマホアプリ / サービス 2020/05/01 09:01
【毎日がアプリディ】胴上げで天高く飛ばして気分爽快！「胴上げ祭り」
スマホアプリ / サービス 2020/04/30 09:01
リモートワークに便利な小技 - ハンコ問題への対処法1
iPhone 2020/04/28 11:15
【毎日がアプリディ】スマホを振ると音が出るだけなのに楽しい「鞭 振る」
スマホアプリ / サービス 2020/04/28 09:01
【毎日がアプリディ】青空文庫をAndroid端末で楽しむ「青空文庫ビューア Ad」
スマホアプリ / サービス 2020/04/27 09:01
【毎日がアプリディ】名著が無料で読み尽くせる「ソラリ - 青空文庫から本の世界へ」
スマホアプリ / サービス 2020/04/24 09:01
【毎日がアプリディ】絵を描くだけであなたの心がわかる！？ 「お絵かき心理テスト」
スマホアプリ / サービス 2020/04/23 09:01
【毎日がアプリディ】手軽に遊べる学園ホラーノベルゲーム「怪異掲示板と7つのウワサ」
スマホアプリ / サービス 2020/04/22 09:01
【毎日がアプリディ】空にかざせば星の煌めきをスマホで感じられる「星座表」
スマホアプリ / サービス 2020/04/21 09:01
【毎日がアプリディ】LAN経由操作も手軽なAndroid最強ファイラー「X-plore File Manager」
スマホアプリ / サービス 2020/04/20 09:01