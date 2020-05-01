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「毎日がアプリディ」のニュースまとめ-2020年5月

星の数ほどあるiPhoneアプリとAndroidアプリのなかから、実用系からネタ系まで、独断と偏見で選んだオススメのアプリを(ほぼ)毎日レビュー。

2020年05月01日(金)

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【毎日がアプリディ】31言語の音声・テキストを即時に翻訳してくれる「VoiceTra」

スマホアプリ / サービス 2020/05/01 09:01

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「毎日がアプリディ」の検索結果

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【毎日がアプリディ】31言語の音声・テキストを即時に翻訳してくれる「VoiceTra」

スマホアプリ / サービス 2020/05/01 09:01

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【毎日がアプリディ】胴上げで天高く飛ばして気分爽快！「胴上げ祭り」

スマホアプリ / サービス 2020/04/30 09:01

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リモートワークに便利な小技 - ハンコ問題への対処法1

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【毎日がアプリディ】スマホを振ると音が出るだけなのに楽しい「鞭 振る」

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【毎日がアプリディ】青空文庫をAndroid端末で楽しむ「青空文庫ビューア Ad」

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【毎日がアプリディ】名著が無料で読み尽くせる「ソラリ - 青空文庫から本の世界へ」

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【毎日がアプリディ】手軽に遊べる学園ホラーノベルゲーム「怪異掲示板と7つのウワサ」

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【毎日がアプリディ】空にかざせば星の煌めきをスマホで感じられる「星座表」

スマホアプリ / サービス 2020/04/21 09:01

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【毎日がアプリディ】LAN経由操作も手軽なAndroid最強ファイラー「X-plore File Manager」

スマホアプリ / サービス 2020/04/20 09:01

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