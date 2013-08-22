「エヴァンゲリオン」のニュースまとめ
2013年08月22日(木)
『ヱヴァ:Q』から赤い大地ケーキが登場、アヤナミレイのフィギュアも付属
模型・フィギュア 2013/08/22 20:00
2013年08月14日(水)
東京都内で話題のイベントを「楽しむ」 - 2013年夏の展覧会まとめ
ものづくり 2013/08/14 12:00
2013年08月08日(木)
「エヴァンゲリオン展」が東京都・銀座で開幕、生原画300点を含む1,300点以上の資料を展示
アニメ 2013/08/08 12:45
2013年08月02日(金)
東京都・松屋銀座で「エヴァ」展開催- 新劇場版『Q』含む原画約300点初公開
ものづくり 2013/08/02 12:00
2013年08月01日(木)
シンジとカヲルの2つの"カヲリ"を楽しめる『ヱヴァ:Q』フレグランスミスト登場
模型・フィギュア 2013/08/01 21:30
「安彦良和の原画にガンダムの成功があった」- 庵野秀明が語る『機動戦士ガンダム』の魅力と原画の重要性
アニメ 2013/08/01 21:00
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