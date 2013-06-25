「エヴァンゲリオン」のニュースまとめ
2013年06月25日(火)
宮崎駿監督「自分の作品で泣いた」、庵野秀明「宮さんは大人になった」-『風立ちぬ』完成
アニメ 2013/06/25 11:17
2013年06月06日(木)
『エヴァ』の貞本義行、『SHORT PEACE』参加は大友克洋監督のオファーから
アニメ 2013/06/06 23:31
2013年06月04日(火)
「JAPAN EXPO」でエヴァンゲリオン展示会開催、アニメやコミック原画など
アニメ 2013/06/04 20:35
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「エヴァンゲリオン」の検索結果
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シン・エヴァンゲリオン：最新作のフィギュアが一挙お披露目 8号機β臨…
アニメ 2019/10/25 10:00
フィギュアの祭典「TAMASHII NATION 2019」が10月25日（金）より3日間開催！
アニメ 2019/10/24 22:30
エヴァンゲリオン第13号機が付属パーツ満載で立体化！
アニメ 2019/10/24 12:10