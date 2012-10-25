「エヴァンゲリオン」のニュースまとめ
2012年10月25日(木)
『新世紀エヴァンゲリオン』が毎週木曜にニコ生で放送、劇場版の実況番組も
アニメ 2012/10/25 18:30
2012年10月09日(火)
JRAとNERV共同開発の「ヱヴァインパクト」登場! 「JRA補完計画」新CM公開!
アニメ 2012/10/09 13:00
2012年10月05日(金)
JINS&『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』コラボ第2弾、「ゲンドウ」モデル登場!
ワーク＆ライフ 2012/10/05 19:29
エヴァ好き中川翔子、マリの制服ワンピース姿で「L.C.Lが出まくりです!」
芸能 2012/10/05 11:30
2012年10月01日(月)
庵野秀明、原口智生の愛と執念が奇跡を呼んだ!? 万能戦艦マイティジャック復活劇と「特撮博物館」の誕生秘話
特撮 2012/10/01 21:00
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フィギュアの祭典「TAMASHII NATION 2019」が10月25日（金）より3日間開催！
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