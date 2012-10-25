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「エヴァンゲリオン」のニュースまとめ

作品情報をはじめ、フィギュア・玩具などアイテム情報をお届け。関連作品やイベントも紹介していきます。

2012年10月25日(木)

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『新世紀エヴァンゲリオン』が毎週木曜にニコ生で放送、劇場版の実況番組も

アニメ 2012/10/25 18:30

2012年10月09日(火)

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JRAとNERV共同開発の「ヱヴァインパクト」登場! 「JRA補完計画」新CM公開!

アニメ 2012/10/09 13:00

2012年10月05日(金)

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JINS&『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』コラボ第2弾、「ゲンドウ」モデル登場!

ワーク＆ライフ 2012/10/05 19:29

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エヴァ好き中川翔子、マリの制服ワンピース姿で「L.C.Lが出まくりです!」

芸能 2012/10/05 11:30

2012年10月01日(月)

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庵野秀明、原口智生の愛と執念が奇跡を呼んだ!? 万能戦艦マイティジャック復活劇と「特撮博物館」の誕生秘話

特撮 2012/10/01 21:00

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『エヴァンゲリオン』初号機がガンプラで知られる「RG」シリーズで立体化

模型・フィギュア 2019/11/01 19:05

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『星と翼のパラドクス』が10月30日にバージョンアップの新モードを始動！

アニメ 2019/10/30 18:15

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中山美穂＆豊川悦司：「Love Letter」以来24年ぶりに映画共…

映画 2019/10/30 04:00

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『ガンダム 鉄血のオルフェンズ』バルバトスルプスレクスがメタロボ魂史上最高の金属量で立体化

模型・フィギュア 2019/10/28 21:28

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アニメ1週間：「ONE PIECE」の原点が放送　魂ネイション201…

アニメ 2019/10/27 19:05

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新宿アニソンスコープ：まふまふの最新アルバム「神楽色アーティファクト…

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初号機＆シンジが新規デザインでBE@RBRICK化！

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シン・エヴァンゲリオン：最新作のフィギュアが一挙お披露目　8号機β臨…

アニメ 2019/10/25 10:00

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フィギュアの祭典「TAMASHII NATION 2019」が10月25日（金）より3日間開催！

アニメ 2019/10/24 22:30

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エヴァンゲリオン第13号機が付属パーツ満載で立体化！

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