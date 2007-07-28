「エヴァンゲリオン」のニュースまとめ
2007年07月28日(土)
リボルテックのヱヴァ新劇場版セット、8月12日のワンフェスで特別先行販売
模型・フィギュア 2007/07/28 02:33
2007年07月26日(木)
ガイナックス、エヴァPinky「綾波レイ&アスカ Ver.2」をセット販売
模型・フィギュア 2007/07/26 19:19
2007年07月21日(土)
「imagination of EVANGELION」--「ロンギヌスの槍」展示やオークションも
アニメ 2007/07/21 01:46
2007年07月19日(木)
日活、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序』の新作カットを公開
アニメ 2007/07/19 18:45
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