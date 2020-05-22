「EUV」のニュースまとめ-2020年5月
2020年05月22日(金)
Samsung、5nm採用のファウンドリ専用ラインを平澤事業所に建設開始
半導体デバイス 2020/05/22 16:01
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Samsung、5nm採用のファウンドリ専用ラインを平澤事業所に建設開始
半導体デバイス 2020/05/22 16:01
中国政府系ファンド、SMICに22.5億ドルを出資 - 半導体の自給自足を加速
半導体デバイス 2020/05/22 13:18
TSMCの米国新工場建設で台湾の部材メーカーも米国へ？ - TrendForce予測
半導体デバイス 2020/05/19 10:26
ポストコロナに向け半導体素材の国産化を推進する韓国 - 日本の対抗策は？
半導体デバイス 2020/05/14 07:30
中国、国策半導体企業に6億ドル超の資金を提供か？ - 台湾メディア報道
半導体デバイス 2020/05/11 18:43
2020年第2四半期以降のSamsungの半導体戦略はどうなる？
半導体デバイス 2020/05/01 07:00
AppleがMac向けプロセッサをTSMC活用で独自製造か？ - 海外報道
半導体デバイス 2020/04/27 16:58
韓SKC、脱日本めざし半導体製造用マスクブランクスを年内にも国産化へ
半導体デバイス 2020/04/24 12:21
2019年 製造装置サブシステム企業の売り上げランキング - VLSIresearch
半導体デバイス 2020/04/13 18:54
韓国で「素材・部品・装備産業強化法」が4月1日に施行、脱日本に本腰
半導体デバイス 2020/04/03 06:00
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