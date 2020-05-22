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「EUV」のニュースまとめ-2020年5月

極端紫外線と呼ばれる波長13.5nmの光を用いて、1桁nmの微細なプロセスを採用した半導体を形成する露光技術である「EUV」を活用した最先端の半導体実現に向けた研究活動や企業動向についてお届けします。

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2020年05月22日(金)

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Samsung、5nm採用のファウンドリ専用ラインを平澤事業所に建設開始

半導体デバイス 2020/05/22 16:01

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