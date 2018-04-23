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「ERP」のニュースまとめ

Enterprise Resources Planning の略。財務・販売・生産・人事・在庫など、企業の基幹業務を統合的・一元的に管理し、経営の効率化を図るためのソフトウエア
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2018年04月23日(月)

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MKIがクラウドERPスイート「SAP S/4HANA Cloud」を提供

情報システム 2018/04/23 15:22

2018年04月05日(木)

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オラクル、AIで業務の自動化を支援するOracle ERP Cloud拡張製品

情報システム 2018/04/05 13:42

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「ERP」の検索結果

Index.iapp

【連載】にわか管理者のためのLinux運用入門 [202] 進むWindowsのLinux化 - PowerShell 7

開発/エンジニア 2019/10/29 16:30

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UiPath、SAPシステムを効率化・最適化する共通部品を提供開始

開発/エンジニア 2019/10/29 14:25

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OBC、実務に即して細やかも業務対応する固定資産奉行クラウド

業務システム 2019/10/25 13:33

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基幹システムのモダナイゼーション ～まったなしの実態～ 第2回 ビジネスのグローバル展開の現状 - 失敗しないためのベストプラクティス

ものづくり 2019/10/25 07:26

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NTT Com、パブリッククラウド「Cloudn」を企業向けクラウドに統合

情報システム 2019/10/24 13:57

Index.iapp

アドバンスト・メディア、AI音声認識による会議改革ソリューションを発表

情報システム 2019/10/18 19:15

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SAPがビジネスプロセスを永続的に最適化するソリューション群

業務システム 2019/10/18 18:20

Index.iapp

製造物責任は? 永続する学習データをどう考える? AIに潜むリスクの捉え方

情報システム 2019/10/18 12:00

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2020年以降に向けて激変していく人事業務──会計・人事給与システムの専業ベンダーならではの機能を盛り込んだ「SuperStream-NX V2 人事給与」を刷新へ

業務システム PR 2019/10/17 08:00

Index.iapp

【連載】にわか管理者のためのLinux運用入門 [200] 進むWindowsのLinux化 - Visual Studio Code+WSL

情報システム 2019/10/16 07:15

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