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「EPYC」のニュースまとめ-2020年5月

AMDのZenアーキテクチャを採用するデータセンターおよび組み込み分野向けプロセッサ「EPYC」シリーズについて、新製品情報や活用事例、学会などで公開された技術情報など、幅広い話題をお届けします。

2020年05月26日(火)

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レノボ、AMD EPYC 7002プロセッサ搭載のDC向け新サーバ

情報システム 2020/05/26 12:55

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