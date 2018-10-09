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「EPYC」のニュースまとめ

AMDのZenアーキテクチャを採用するデータセンターおよび組み込み分野向けプロセッサ「EPYC」シリーズについて、新製品情報や活用事例、学会などで公開された技術情報など、幅広い話題をお届けします。

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2018年10月09日(火)

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XDF 2018 - Xilinx、データセンターアクセラレータカード「Alveo」を発表

スパコン/HPC 2018/10/09 09:45

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