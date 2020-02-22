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「環境問題」のニュースまとめ-2020年2月

人間の経済活動の活発化に伴って発生する温暖化ガスによる地球の気候変動や、廃棄されるごみ問題、大気や土や水の汚染など、さまざまな地球の環境変化や、それに対処するべく進められている研究、企業活動など、地球を取り巻く環境問題についての話題をお届けします。

2020年02月22日(土)

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NEDO、ムーンショット型研究開発事業の公募を開始

サイエンス 2020/02/22 09:12

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