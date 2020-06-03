「組み込みAI」のニュースまとめ-2020年6月
2020年06月03日(水)
TSMC、7nmプロセスを用いた車載IC設計プラットフォームの提供を開始
半導体デバイス 2020/06/03 07:00
バックナンバー
|2020
|2019
|2018
「組み込みAI」の検索結果
TSMC、7nmプロセスを用いた車載IC設計プラットフォームの提供を開始
半導体デバイス 2020/06/03 07:00
千葉工大開発のAIで花の種類を自動分類するアプリ「ハナノナ」が機能強化
サイエンス 2020/05/29 20:39
急成長が続く自動車向けAIチップ市場、2025年には27.5億ドル規模に - Yole
半導体デバイス 2020/05/29 17:59
Armの次世代IPの詳細が判明 - Cortex-Xの最初のユーザーはSamsung
半導体デバイス 2020/05/28 07:00
Arm、Cortex-A78/Mali-G78/Ethos-N78などを発表 - 次世代モバイル向けIP
半導体デバイス 2020/05/27 10:51
ソニーとマイクロソフト、法人向けスマートカメラ事業で協業
組み込み 2020/05/19 15:36
ソニー、高速エッジAI処理が可能なインテリジェントビジョンセンサを発売
半導体デバイス 2020/05/14 17:13
imec、レーダー信号処理向けSpiking Neural Networkチップを開発
次世代半導体技術 2020/05/11 17:00
マクニカ、次世代スマートファクトリを実現する新ソリューションを発表
ものづくり 2020/04/27 15:32
機械学習は業務用オーディオ/ビデオ/放送機器市場に何をもたらすのか？
半導体デバイス 2020/04/22 07:00
- カゴヤ・ジャパン
- GLOVIA きらら
- エンジニア学習支援
- サイバーエクスポージャー
- 無線LAN / Wi-Fi
- SHARP ”Be Original.”
- セキュリティ最前線
- Lenovoの企業支援＋
- デル