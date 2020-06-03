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「組み込みAI」のニュースまとめ-2020年6月

GPUなどを活用したディープラーニングに代表されるような人工知能(AI)の学習、推論の中でも、特に推論をマイコンなどが中心となっている組込機器上で実現しようとする「組み込みAI(e-AI)」に関する技術動向や企業の取り組み、活用事例など、さまざまな角度からお届けします。

2020年06月03日(水)

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TSMC、7nmプロセスを用いた車載IC設計プラットフォームの提供を開始

半導体デバイス 2020/06/03 07:00

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