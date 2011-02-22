「エレコム」の最新情報・話題まとめ
2011年02月22日(火)
エレコム、USB 3.0に対応したキャップレス&スライド式のUSBメモリ
周辺機器 2011/02/22 19:03
2011年02月16日(水)
エレコム、トリプルインタフェース搭載のLaCie製外付け型ポータブルHDD
周辺機器 2011/02/16 14:19
2011年02月15日(火)
エレコム、PCに接続してすぐに使えるフルHD対応の500万画素Webカメラ
周辺機器 2011/02/15 18:02
2011年02月02日(水)
エレコム、USB 3.0対応やポータブル型などLaCie製の外付け型HDDを4モデル
周辺機器 2011/02/02 17:31
2011年02月01日(火)
エレコム、Bluetooth 3.0対応キーボード - スレート端末用のスタンドが付属
周辺機器 2011/02/01 15:10
エレコム、Bluetooth 2.0対応テンキーボード - Excelなどを1ボタンで起動可
周辺機器 2011/02/01 15:09
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