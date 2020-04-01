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「教育」のニュースまとめ-2020年4月

ITやICT、IoTなどを活用した教育分野の話題をお届けします。

2020年04月01日(水)

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シスコとNIIが大学・短期大学・高等専門学校の遠隔教育を支援

情報システム 2020/04/01 12:08

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