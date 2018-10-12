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「EDR」の最新情報・話題まとめ

EDRとは、Endpoint Detection and Responseの略で、セキュリティのエンドポイント向け製品の1つ。従来のエンドポイント向けセキュリティ製品はシグニチャによるウイルス検知・防止機能が主な機能だったが、EDR製品はエンドポイントの情報(アプリケーション、ログ、起動プロセスなど)を収集して、エンドポイントでの脅威を検知し、それらへの対応を支援する。
002

2018年10月12日(金)

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アンチウイルスとEDRでエンドポイントを100%守りきれるのか?

セキュリティ 2018/10/12 16:48

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