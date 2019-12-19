「Microsoft Edge」のニュースまとめ-2019年0月
2019年12月19日(木)
Microsoft EdgeがChromiumベースに自動更新されるのを防ぐ方法
開発/エンジニア 2019/12/19 12:15
1月のWindows 10アップデートでChromiumベースのEdgeを自動配信
開発/エンジニア 2019/12/19 10:02
2019年12月02日(月)
Safariが増加 - 11月デスクトップブラウザシェア
開発/エンジニア 2019/12/02 11:17
2019年11月27日(水)
Outlook.comがPWA対応、ネイティブアプリのような使用体験を実現
インターネット 2019/11/27 08:20
2019年11月16日(土)
絶対便利なパソコン術！ 最新ショートカットキー100選【2019年版】 第5回 Webブラウザのショートカットキー20選
ソフト 2019/11/16 10:00
2019年11月11日(月)
新Edgeは2020年1月15日に登場 - 阿久津良和のWindows Weekly Report
Windows 2019/11/11 10:40
2019年11月06日(水)
Microsoft、EdgeのLinux版もリリースすると表明
開発/エンジニア 2019/11/06 13:57
2019年11月05日(火)
マイクロソフト、2020年1月に新Microsoft Edge公開を発表
開発/エンジニア 2019/11/05 17:50
Microsoftの各種インサイダープログラムを整理 - 阿久津良和のWindows Weekly Report
Windows 2019/11/05 10:44
IEが増加 - 10月ブラウザシェア
開発/エンジニア 2019/11/05 10:13
Chromium搭載の新「Microsoft Edge」ブラウザ、来年1月15日に正式版登場予定
Windows 2019/11/05 06:10
2019年10月25日(金)
Microsoft、ChromiumベースEdgeのセキュリティポリシー草案を発表
セキュリティ 2019/10/25 15:09
2019年10月02日(水)
IEとEdgeが減少 - 9月デスクトップブラウザシェア
開発/エンジニア 2019/10/02 14:05
2019年10月01日(火)
Microsoft、Linux版Microsoft Edgeの開発に向けてアンケート開始
開発/エンジニア 2019/10/01 17:17
2019年09月02日(月)
Microsoft EdgeとInternet Explorer、Flash削除のロードマップを更新
開発/エンジニア 2019/09/02 10:35
2019年08月25日(日)
Microsoft Edge開発版、組織アカウントでサインイン強化
開発/エンジニア 2019/08/25 15:17
2019年08月24日(土)
Microsoft、Edgeのバグ報奨金プログラムを開始
セキュリティ 2019/08/24 13:35
2019年08月22日(木)
ChromiumベースのMicrosoft Edge、ついにベータ版の提供開始
開発/エンジニア 2019/08/22 10:40
2019年08月18日(日)
2019年08月16日(金)
Microsoft Edgeにクラウドベースの音声読み上げ機能、日本語も
開発/エンジニア 2019/08/16 17:56
2019年08月04日(日)
70%が見えてきたChrome - 7月ブラウザシェア
開発/エンジニア 2019/08/04 11:20
2019年07月21日(日)
新Microsoft Edgeの展開が始まる - 阿久津良和のWindows Weekly Report
Windows 2019/07/21 16:33
2019年07月19日(金)
Microsoft Edge用のアンチフィッシングエクステンションが公開
セキュリティ 2019/07/19 09:40
2019年07月18日(木)
ChromiumベースのMicrosoft Edge、2020年5月から切り替え開始か
開発/エンジニア 2019/07/18 09:10
2019年07月11日(木)
Microsoft Edge開発版、IEモードが利用可能に
開発/エンジニア 2019/07/11 19:36
2019年07月02日(火)
Baiduが29倍に急増 - 6月ブラウザシェア
開発/エンジニア 2019/07/02 09:15
2019年06月24日(月)
Microsoft、Windows 7、8、8.1向けChromiumベースEdge開発版公開
開発/エンジニア 2019/06/24 10:35
新「Edge」ブラウザ、Windows 7にもリリース - 阿久津良和のWindows Weekly Report
Windows 2019/06/24 06:00
2019年06月18日(火)
Microsoft Edge、Linux版の可能性あり
開発/エンジニア 2019/06/18 06:55
2019年06月17日(月)
MicrosoftがAzure Sphereで狙う世界――IoTでどのようなメリットがあるのか【前編】
IoT PR 2019/06/17 08:00
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「Microsoft Edge」の検索結果
Microsoft、2020年5月の月例更新 - .NET Framework関連の脆弱性を含む7件の緊急修正
セキュリティ対策 2020/05/13 14:45
Microsoft 、5月セキュリティアップデート公開 - 内容確認してから適用を
セキュリティ 2020/05/13 14:18
Microsoft開発者、ChromiumでSurface Duoなどのデュアルスクリーン対応開発中
開発/エンジニア 2020/05/13 10:12
Windows 10ミニTips 第503回 Edgeのコレクションをランチャーとして使う
Windows 2020/05/09 00:00
Windows 10ミニTips 第502回 在宅勤務に飽きた！ 気分転換になるおすすめWindowsテーマ
Windows 2020/05/08 00:00
Windows 10ミニTips 第501回 画像に書いてある文字をテキスト化するには？
Windows 2020/05/07 00:00
Windows 10ミニTips 第500回 フォルダーに「操作を完了できません」と出たときの対処法・2020年版
Windows 2020/05/06 00:00
Windows 10ミニTips 第499回 エクスプローラーの検索履歴を消したい！
Windows 2020/05/05 00:00
Edgeが2位を確実に - 4月デスクトップブラウザシェア
開発/エンジニア 2020/05/04 12:13
Windows 10ミニTips 第498回 同じフォルダーを別ウィンドウで簡単に開く
Windows 2020/05/04 00:00