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「Microsoft Edge」のニュースまとめ-2019年0月

Windows 10の標準Webブラウザ「Microsoft Edge」に関する情報。

2019年12月19日(木)

Top

Microsoft EdgeがChromiumベースに自動更新されるのを防ぐ方法

開発/エンジニア 2019/12/19 12:15

Top

1月のWindows 10アップデートでChromiumベースのEdgeを自動配信

開発/エンジニア 2019/12/19 10:02

2019年12月02日(月)

Top

Safariが増加 - 11月デスクトップブラウザシェア

開発/エンジニア 2019/12/02 11:17

2019年11月27日(水)

Top

Outlook.comがPWA対応、ネイティブアプリのような使用体験を実現

インターネット 2019/11/27 08:20

2019年11月16日(土)

Top

絶対便利なパソコン術！ 最新ショートカットキー100選【2019年版】 第5回 Webブラウザのショートカットキー20選

ソフト 2019/11/16 10:00

2019年11月11日(月)

Top

新Edgeは2020年1月15日に登場 - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 2019/11/11 10:40

2019年11月06日(水)

Top

Microsoft、EdgeのLinux版もリリースすると表明

開発/エンジニア 2019/11/06 13:57

2019年11月05日(火)

Top

マイクロソフト、2020年1月に新Microsoft Edge公開を発表

開発/エンジニア 2019/11/05 17:50

Top

Microsoftの各種インサイダープログラムを整理 - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 2019/11/05 10:44

Top

IEが増加 - 10月ブラウザシェア

開発/エンジニア 2019/11/05 10:13

Top

Chromium搭載の新「Microsoft Edge」ブラウザ、来年1月15日に正式版登場予定

Windows 2019/11/05 06:10

2019年10月25日(金)

Top

Microsoft、ChromiumベースEdgeのセキュリティポリシー草案を発表

セキュリティ 2019/10/25 15:09

2019年10月02日(水)

Top

IEとEdgeが減少 - 9月デスクトップブラウザシェア

開発/エンジニア 2019/10/02 14:05

2019年10月01日(火)

Top

Microsoft、Linux版Microsoft Edgeの開発に向けてアンケート開始

開発/エンジニア 2019/10/01 17:17

2019年09月02日(月)

Top

Microsoft EdgeとInternet Explorer、Flash削除のロードマップを更新

開発/エンジニア 2019/09/02 10:35

2019年08月25日(日)

Top

Microsoft Edge開発版、組織アカウントでサインイン強化

開発/エンジニア 2019/08/25 15:17

2019年08月24日(土)

Top

Microsoft、Edgeのバグ報奨金プログラムを開始

セキュリティ 2019/08/24 13:35

2019年08月22日(木)

Top

ChromiumベースのMicrosoft Edge、ついにベータ版の提供開始

開発/エンジニア 2019/08/22 10:40

2019年08月18日(日)

Top

新Edgeの音声読み上げはディープニューラルネットワークによる自然な発声 - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 2019/08/18 16:49

2019年08月16日(金)

Top

Microsoft Edgeにクラウドベースの音声読み上げ機能、日本語も

開発/エンジニア 2019/08/16 17:56

2019年08月04日(日)

Top

70%が見えてきたChrome - 7月ブラウザシェア

開発/エンジニア 2019/08/04 11:20

2019年07月21日(日)

Top

新Microsoft Edgeの展開が始まる - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 2019/07/21 16:33

2019年07月19日(金)

Top

Microsoft Edge用のアンチフィッシングエクステンションが公開

セキュリティ 2019/07/19 09:40

2019年07月18日(木)

Top

ChromiumベースのMicrosoft Edge、2020年5月から切り替え開始か

開発/エンジニア 2019/07/18 09:10

2019年07月11日(木)

Top

Microsoft Edge開発版、IEモードが利用可能に

開発/エンジニア 2019/07/11 19:36

2019年07月02日(火)

Top

Baiduが29倍に急増 - 6月ブラウザシェア

開発/エンジニア 2019/07/02 09:15

2019年06月24日(月)

Top

Microsoft、Windows 7、8、8.1向けChromiumベースEdge開発版公開

開発/エンジニア 2019/06/24 10:35

Top

新「Edge」ブラウザ、Windows 7にもリリース - 阿久津良和のWindows Weekly Report

Windows 2019/06/24 06:00

2019年06月18日(火)

Top

Microsoft Edge、Linux版の可能性あり

開発/エンジニア 2019/06/18 06:55

2019年06月17日(月)

Top

MicrosoftがAzure Sphereで狙う世界――IoTでどのようなメリットがあるのか【前編】

IoT PR 2019/06/17 08:00

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Microsoft、2020年5月の月例更新 - .NET Framework関連の脆弱性を含む7件の緊急修正

セキュリティ対策 2020/05/13 14:45

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Microsoft 、5月セキュリティアップデート公開 - 内容確認してから適用を

セキュリティ 2020/05/13 14:18

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Microsoft開発者、ChromiumでSurface Duoなどのデュアルスクリーン対応開発中

開発/エンジニア 2020/05/13 10:12

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Windows 10ミニTips 第503回 Edgeのコレクションをランチャーとして使う

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Edgeが2位を確実に - 4月デスクトップブラウザシェア

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