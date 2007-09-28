「経済」の最新情報・話題まとめ
2007年09月28日(金)
「nanaco」、10月1日よりグループ外店舗の利用が可能に
投資 2007/09/28 20:11
ICOCA、10月3日よりタイムズJR新大阪駅東口でも決済可能に
投資 2007/09/28 12:45
2007年09月26日(水)
Web 2.0技術でクレジット業界に旋風、AOL創業のSteve Case氏が新会社
投資 2007/09/26 12:53
PASMO、発売枚数が500万枚を突破
投資 2007/09/26 10:45
2007年09月21日(金)
都内初! 新橋駅東口地下駐車場にPASMO対応精算機導入
投資 2007/09/21 21:12
2007年09月18日(火)
カラオケチェーン店で全国初 - カラオケ歌広場に「iD」「Edy」の共用端末
投資 2007/09/18 18:22
子供から大人まで「電子マネー」をわかりやすく学ぶコーナー開設 - オリコ
投資 2007/09/18 14:05
2007年09月14日(金)
エアーズネット、インターネットカフェで初めてEdyスマイルクーポンを導入
投資 2007/09/14 19:11
2007年09月12日(水)
カードで膨れた財布とサヨナラ! 新感覚プッシュホルダー「ACM Wallet」
投資 2007/09/12 19:07
京都市内の主要商店街にて「ICOCA」と「QUICPay」の共用端末導入
投資 2007/09/12 18:07
2007年09月07日(金)
鉄道博物館、Suica・PASMOを使って入館料決済と施設予約を実施
投資 2007/09/07 18:30
2007年09月06日(木)
Suica加盟店が20,000店を突破 - 利用件数も大幅増加
投資 2007/09/06 19:33
2007年09月05日(水)
MasterCard、英国で非接触カードサービスをスタート
投資 2007/09/05 19:28
2007年09月04日(火)
毎月まとめてEdyが還元される「Edyスマイルクーポン」沖縄県でも本格展開へ
投資 2007/09/04 18:08
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