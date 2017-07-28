「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2017年07月28日(金)
ラディウスからBluetoothイヤホン、ソニーのコーデック「LDAC」に対応
サウンド / オーディオ 2017/07/28 18:10
2017年07月26日(水)
特許取得のドライバー技術で立体サウンドを実現、上海問屋の3Dイヤホン
サウンド / オーディオ 2017/07/26 14:32
2017年07月25日(火)
ゼンハイザー、aptXとUSBオーディオ接続に対応したワイヤレスイヤホン
サウンド / オーディオ 2017/07/25 11:31
2017年07月21日(金)
e☆イヤホン、BAドライバー搭載・ステンレス製で5,480円のイヤホン
サウンド / オーディオ 2017/07/21 15:14
2017年07月19日(水)
連続で20時間使える、通話対応Bluetoothイヤホン - 25日まで税込2,799円
サウンド / オーディオ 2017/07/19 17:12
2017年07月18日(火)
エレコム、EDM用にチューニングしたパリピ感あふれるイヤホン
サウンド / オーディオ 2017/07/18 18:16
2017年07月15日(土)
ポタフェス2017で見つけた気になるあれこれ - "聴く"VRってなに?
サウンド / オーディオ 2017/07/15 18:20
2017年07月14日(金)
Skullcandy、全米で人気の有線イヤホン「Jib」からワイヤレスモデル
サウンド / オーディオ 2017/07/14 18:55
2017年07月12日(水)
ZERO AUDIO、ナナメに装着する約6,500円のハイレゾ対応イヤホン「CARBO i」
サウンド / オーディオ 2017/07/12 14:01
2017年07月11日(火)
製品名の意味は「天空のかけら」- 独自構造のハイブリッドイヤホン「AZLA」
サウンド / オーディオ 2017/07/11 11:00
2017年07月10日(月)
有線イヤホンにはもう戻れない!? 完全ワイヤレスイヤホン「EARIN」が大幅進化
サウンド / オーディオ 2017/07/10 14:37
2017年07月06日(木)
装着するとエルフに変身、サンコーのエルフ耳イヤホン
サウンド / オーディオ 2017/07/06 12:03
2017年07月05日(水)
完全ワイヤレスイヤホン「EARIN M-2」- クリアな通話、タッチ操作に対応
サウンド / オーディオ 2017/07/05 22:27
2017年07月04日(火)
片耳4gの完全ワイヤレスイヤホン「MS-TW1」- 税込9980円
サウンド / オーディオ 2017/07/04 11:55
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