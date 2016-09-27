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「イヤホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、JBL、Beats、Shureなど、人気のイヤホン情報。ノイズキャンセリングイヤホンやBluetoothモデルも多数。スマートフォンのお供に。
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2016年09月27日(火)

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エレコム、片耳でも両耳でも使える耳かけヘッドセット

サウンド / オーディオ 2016/09/27 16:13

2016年09月15日(木)

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JVC、木製振動板やメタルパーツを使った高音質イヤホン「WOOD inner」3機種

サウンド / オーディオ 2016/09/15 13:00

2016年09月13日(火)

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エレコム、左右ユニットにバッテリーを搭載した耳かけ型Bluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 2016/09/13 18:24

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エレコム、VRゴーグルを邪魔しないコンパクトなBluetoothイヤホン

サウンド / オーディオ 2016/09/13 18:23

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世界最小のマイク付き完全ワイヤレスイヤホン「Apollo7」

サウンド / オーディオ 2016/09/13 12:23

2016年09月09日(金)

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オンキヨー、ハイブリッド型の最上位ハイレゾイヤホン「E900M」

サウンド / オーディオ 2016/09/09 22:33

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オンキヨーが完全ワイヤレスイヤホン「W800BT」を発表 - 約3万円

サウンド / オーディオ 2016/09/09 22:03

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上海問屋、14.3mmの大口径ドライバを搭載したハイレゾ対応イヤホン

サウンド / オーディオ 2016/09/09 21:35

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KDDI、Beatsの「Solo3 Wireless」などを販売 - Apple公式以外で国内最速

サウンド / オーディオ 2016/09/09 21:31

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Beats by Dr. Dre、「Solo3 Wireless」などBluetoothヘッドホン3機種を発表

サウンド / オーディオ 2016/09/09 21:20

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Skullcandy、Bluetooth対応の首かけ超軽量イヤホン「INK'D WIRELESS」

サウンド / オーディオ 2016/09/09 17:45

2016年09月07日(水)

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日立マクセル、コントロールボックスをなくし軽量化した防滴BTイヤホン

サウンド / オーディオ 2016/09/07 15:44

2016年09月06日(火)

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サンワ、6,000円台のLightning直結イヤホン

サウンド / オーディオ 2016/09/06 17:49

2016年09月02日(金)

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e☆イヤホン、設立9周年を記念した超小型イヤホン「Q」

サウンド / オーディオ 2016/09/02 19:54

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茶楽音人、ハイレゾイヤホン「Co-Donguri 雫」のe☆イヤホン限定オレンジ

サウンド / オーディオ 2016/09/02 19:52

2016年09月01日(木)

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Shure、リモコンマイクを搭載した白いイヤホン「SE215m+ Special Edition」

サウンド / オーディオ 2016/09/01 20:45

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2019/08/26 23:00

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tricotが活動9年目にしてメジャーを選んだ理由とは？

話題 2019/08/26 22:00

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4Kテレビや無線イヤホン、スマートウォッチが販売増。’19年上半期家電動向

テレビ / レコーダー 2019/08/26 11:16

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NHK「基礎英語」をSDカードに自動で録音、東芝が携帯ラジオ

サウンド / オーディオ 2019/08/22 16:19

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Android Qは補聴器とも連携。Googleが描く「音」とスマホの未来予想図

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Android 2019/08/20 15:01

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鉄道 2019/08/19 06:30

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2019/08/18 11:30

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