「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2016年09月27日(火)
エレコム、片耳でも両耳でも使える耳かけヘッドセット
サウンド / オーディオ 2016/09/27 16:13
2016年09月15日(木)
JVC、木製振動板やメタルパーツを使った高音質イヤホン「WOOD inner」3機種
サウンド / オーディオ 2016/09/15 13:00
2016年09月13日(火)
エレコム、左右ユニットにバッテリーを搭載した耳かけ型Bluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2016/09/13 18:24
エレコム、VRゴーグルを邪魔しないコンパクトなBluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2016/09/13 18:23
世界最小のマイク付き完全ワイヤレスイヤホン「Apollo7」
サウンド / オーディオ 2016/09/13 12:23
2016年09月09日(金)
オンキヨー、ハイブリッド型の最上位ハイレゾイヤホン「E900M」
サウンド / オーディオ 2016/09/09 22:33
オンキヨーが完全ワイヤレスイヤホン「W800BT」を発表 - 約3万円
サウンド / オーディオ 2016/09/09 22:03
上海問屋、14.3mmの大口径ドライバを搭載したハイレゾ対応イヤホン
サウンド / オーディオ 2016/09/09 21:35
KDDI、Beatsの「Solo3 Wireless」などを販売 - Apple公式以外で国内最速
サウンド / オーディオ 2016/09/09 21:31
Beats by Dr. Dre、「Solo3 Wireless」などBluetoothヘッドホン3機種を発表
サウンド / オーディオ 2016/09/09 21:20
Skullcandy、Bluetooth対応の首かけ超軽量イヤホン「INK'D WIRELESS」
サウンド / オーディオ 2016/09/09 17:45
2016年09月07日(水)
日立マクセル、コントロールボックスをなくし軽量化した防滴BTイヤホン
サウンド / オーディオ 2016/09/07 15:44
2016年09月06日(火)
サンワ、6,000円台のLightning直結イヤホン
サウンド / オーディオ 2016/09/06 17:49
2016年09月02日(金)
e☆イヤホン、設立9周年を記念した超小型イヤホン「Q」
サウンド / オーディオ 2016/09/02 19:54
茶楽音人、ハイレゾイヤホン「Co-Donguri 雫」のe☆イヤホン限定オレンジ
サウンド / オーディオ 2016/09/02 19:52
2016年09月01日(木)
Shure、リモコンマイクを搭載した白いイヤホン「SE215m+ Special Edition」
サウンド / オーディオ 2016/09/01 20:45
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