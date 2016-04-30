「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2016年04月30日(土)
けいおん!コラボのハイレゾプレーヤーを触ってきた - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/30 15:11
ギターが琴っぽく聴こえる「桐製ヘッドホン」が面白い - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/30 14:50
2016年04月29日(金)
Fender初のイヤホンは、やっぱりギターが良く聴こえる - 春のヘッドフォン祭 2016
サウンド / オーディオ 2016/04/29 23:22
2016年04月28日(木)
上海問屋、BAドライバーを3基搭載したイヤホン - リケーブル可能なMMCX採用
サウンド / オーディオ 2016/04/28 13:24
2016年04月27日(水)
Fender、ハイブリッド型イヤホンなど5モデル - 完実電気が輸入代理店に
サウンド / オーディオ 2016/04/27 19:58
PGA、ボーカルを強調して鳴らすイヤホン - クラウドファンディング実施中
サウンド / オーディオ 2016/04/27 18:18
2016年04月25日(月)
上海問屋、BAとダイナミックのハイレゾ対応ハイブリッドイヤホン
サウンド / オーディオ 2016/04/25 18:03
2016年04月22日(金)
上海問屋、ハイレゾ対応イヤホン - 10mmダイナミックドライバー搭載
サウンド / オーディオ 2016/04/22 15:59
BAドライバーを3基搭載したケーブル着脱式イヤホン
サウンド / オーディオ 2016/04/22 14:33
2016年04月19日(火)
「響け!ユーフォニアム」とコラボしたハイレゾイヤホン - オンキヨーから
サウンド / オーディオ 2016/04/19 18:41
2016年04月15日(金)
e☆イヤホン、コスパの高い中国「1more」のイヤホンを独占販売
サウンド / オーディオ 2016/04/15 19:04
2016年04月08日(金)
e☆イヤホン、日本初上陸「ORIVETI」のイヤホンを独占販売
サウンド / オーディオ 2016/04/08 15:23
2016年04月05日(火)
RHA、軽量なアルミ製イヤホン「S500」にiOS用リモコンを搭載したモデル
サウンド / オーディオ 2016/04/05 13:06
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