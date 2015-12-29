「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2015年12月29日(火)
レベッカ「フレンズ」に一番合うイヤホンはどれ? - 第1回フレンズ王決定戦
サウンド / オーディオ 2015/12/29 21:00
2015年12月28日(月)
ユニットコム、ダイナミック型デュアルドライバー搭載のカナル型イヤホン
パソコン 2015/12/28 19:14
2015年12月25日(金)
e☆イヤホンの「福耳袋」が1月1日11時に販売開始 - 100万円の福袋も
サウンド / オーディオ 2015/12/25 20:32
2015年12月24日(木)
フジヤエービック、「年末ジャンボ耳福袋」を用意 - 12月28日は争奪戦だ!
サウンド / オーディオ 2015/12/24 15:25
2015年12月21日(月)
メタリックな輝きのドロップ型ハウジングを持つイヤホン
周辺機器 2015/12/21 16:32
2015年12月20日(日)
2015年12月19日(土)
2015年12月17日(木)
final、約25万円のイヤホン「Piano Forte X」が当たるTwitterキャンペーン
サウンド / オーディオ 2015/12/17 15:38
JH Audio、銘機「Triple.Fi 10」の開発10年を記念した日本限定IEM「TriFi」
サウンド / オーディオ 2015/12/17 11:42
2015年12月15日(火)
エレコム、ハイブリッド型のハイレゾイヤホン - マイク付きケーブルも同梱
サウンド / オーディオ 2015/12/15 13:36
2015年12月14日(月)
ゴールドのパーツが輝くエレガントなイヤホン「VASA」のBlutoothモデル
サウンド / オーディオ 2015/12/14 18:28
まるで耳栓 - 世界最小クラスのBluetoothイヤホン「EARIN」
サウンド / オーディオ 2015/12/14 17:43
2015年12月11日(金)
Cypher Labs初のイヤホンはBAドライバー3基搭載「C6iem V2」
サウンド / オーディオ 2015/12/11 14:22
2015年12月08日(火)
BLUE EVER BLUE、特殊部品ETL採用のイヤホン「Model 1200」など
サウンド / オーディオ 2015/12/08 21:10
2015年12月03日(木)
Westone、日本の音楽向けにチューニングした限定イヤホン
サウンド / オーディオ 2015/12/03 22:01
日立マクセル、ハイレゾイヤホン2機種投入 - バランス接続対応モデルも
サウンド / オーディオ 2015/12/03 19:46
2015年12月01日(火)
Ultimate Ears、キャピトルスタジオと共同開発したカスタムIEM
サウンド / オーディオ 2015/12/01 16:22
JVC、「重低音&タフ」のXXシリーズからリモコンマイク付きイヤホン2機種
サウンド / オーディオ 2015/12/01 14:04
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