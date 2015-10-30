「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2015年10月30日(金)
ポタフェス2015 Limited in 金沢でIEM「1964 EARS ADEL」を国内初公開
サウンド / オーディオ 2015/10/30 21:05
Polk Audio、小型で高効率なシングルBAイヤホン「Nue Voe」など
サウンド / オーディオ 2015/10/30 20:03
2015年10月27日(火)
ビックカメラ有楽町店でオンキヨーのカスタムIEMが注文可能に
サウンド / オーディオ 2015/10/27 12:01
2015年10月26日(月)
2015年10月25日(日)
ラディウスの上級イヤホン「W(ドブルベ)」がハイレゾ対応に - 秋のヘッドフォン祭 2015にも出品
サウンド / オーディオ 2015/10/25 11:29
2015年10月24日(土)
秋のヘッドフォン祭 2015 - 新作すべて試聴可能なオーディオテクニカブース、 ファン層は10代から60代まで
サウンド / オーディオ 2015/10/24 19:26
秋のヘッドフォン祭 2015 - オンキヨー&パイオニアのハイレゾ対応プレーヤー試聴が大盛況
サウンド / オーディオ 2015/10/24 14:09
2015年10月23日(金)
オーテク、降谷建志らとのコラボMV公開 - SOLID BASSシリーズ刷新を記念
サウンド / オーディオ 2015/10/23 19:10
Sudio、16世紀スウェーデン国王の名前を冠したエレガントなイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/10/23 15:22
2015年10月22日(木)
Shure、開発8年のコンデンサーイヤホン「KSE1500」をお披露目 - 振動板固定部の隙間は「髪の毛の半分」
サウンド / オーディオ 2015/10/22 21:53
Shure、最上位イヤホン「SE846」に新色ブルー、ブロンズ、ブラック
サウンド / オーディオ 2015/10/22 18:56
Shure、世界初のコンデンサー型イヤホン「KSE1500」
サウンド / オーディオ 2015/10/22 17:31
茶楽音人、密閉性・遮音性・音声帯域を重視したイヤホン「ちょんまげ君」
サウンド / オーディオ 2015/10/22 12:07
2015年10月21日(水)
茶楽音人、高密閉と高遮音を実現したハイレゾ対応イヤホン「Chonmage 3号」
サウンド / オーディオ 2015/10/21 20:15
Klipsch、銘機「X10」「X11」を継承するBAイヤホン「X12i」
サウンド / オーディオ 2015/10/21 17:20
Klipsch、ハイレゾ対応の最上位イヤホン「X20i」 - 2ウェイ設計のBA搭載
サウンド / オーディオ 2015/10/21 17:09
2015年10月20日(火)
e☆イヤホン、名古屋大須に新店舗オープン - 「MACBETH」の限定モデル販売
サウンド / オーディオ 2015/10/20 19:01
2015年10月19日(月)
Shure、10月22日の新製品発表を予告 - 世界同時か
サウンド / オーディオ 2015/10/19 17:16
2015年10月18日(日)
音展 2015 - パナソニックの来年発売ハイレゾ対応イヤホンをさっそく試聴
サウンド / オーディオ 2015/10/18 16:42
2015年10月14日(水)
オンキヨー、ハイレゾ対応ヘッドホン「H500M」など9製品
サウンド / オーディオ 2015/10/14 21:12
パイオニア、重低音強化したSuperior Club Soundシリーズヘッドホンなど
サウンド / オーディオ 2015/10/14 19:06
パナソニック、50kHzまでの高域再生が可能なハイレゾ対応イヤホン
サウンド / オーディオ 2015/10/14 17:08
2015年10月13日(火)
Astell&Kernとbeyerdynamicのコラボイヤホン「AK T8iE」が発売延期に
サウンド / オーディオ 2015/10/13 20:59
2015年10月09日(金)
オーディオテクニカ、新製品を大量発表 - 低音重視「SOLID BASS」のハイレゾヘッドホンなど19製品
サウンド / オーディオ 2015/10/09 16:39
2015年10月08日(木)
オーテク、マグネットを2枚搭載したSOLID BASSイヤホンを3モデル
サウンド / オーディオ 2015/10/08 17:00
オーテク、デュアルドライバー搭載のハイレゾ対応イヤホン「ATH-CKS1100」
サウンド / オーディオ 2015/10/08 16:00
2015年10月06日(火)
RHA、超小型のアルミ製ハウジングを採用したイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/10/06 19:25
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