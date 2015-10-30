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「イヤホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、JBL、Beats、Shureなど、人気のイヤホン情報。ノイズキャンセリングイヤホンやBluetoothモデルも多数。スマートフォンのお供に。
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2015年10月30日(金)

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ポタフェス2015 Limited in 金沢でIEM「1964 EARS ADEL」を国内初公開

サウンド / オーディオ 2015/10/30 21:05

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Polk Audio、小型で高効率なシングルBAイヤホン「Nue Voe」など

サウンド / オーディオ 2015/10/30 20:03

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ヘッドホンは「アンティーク」になれる - finalのショールームで自社開発ドライバーへのこだわりとチャレンジスピリットを体感した

サウンド / オーディオ 2015/10/30 09:00

2015年10月27日(火)

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ビックカメラ有楽町店でオンキヨーのカスタムIEMが注文可能に

サウンド / オーディオ 2015/10/27 12:01

2015年10月26日(月)

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秋のヘッドフォン祭 2015で見つけた未発表製品 - 日立マクセル、Sound Warriorなどハイレゾ対応プロダクトが目白押し

サウンド / オーディオ 2015/10/26 16:27

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Klipschの新フラッグシップイヤホン「X20i」とハイブリッド型「XR8i」を徹底試聴 - 秋のヘッドフォン祭 2015

サウンド / オーディオ 2015/10/26 11:17

2015年10月25日(日)

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秋のヘッドフォン祭 2015 - Shureのコンデンサー型イヤホン「KSE1500」、最大の関心を集める中で万全の試聴環境

サウンド / オーディオ 2015/10/25 15:00

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ラディウスの上級イヤホン「W(ドブルベ)」がハイレゾ対応に - 秋のヘッドフォン祭 2015にも出品

サウンド / オーディオ 2015/10/25 11:29

2015年10月24日(土)

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秋のヘッドフォン祭 2015 - 新作すべて試聴可能なオーディオテクニカブース、 ファン層は10代から60代まで

サウンド / オーディオ 2015/10/24 19:26

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秋のヘッドフォン祭 2015 - オンキヨー&パイオニアのハイレゾ対応プレーヤー試聴が大盛況

サウンド / オーディオ 2015/10/24 14:09

2015年10月23日(金)

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オーテク、降谷建志らとのコラボMV公開 - SOLID BASSシリーズ刷新を記念

サウンド / オーディオ 2015/10/23 19:10

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Sudio、16世紀スウェーデン国王の名前を冠したエレガントなイヤホン

サウンド / オーディオ 2015/10/23 15:22

2015年10月22日(木)

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Shure、開発8年のコンデンサーイヤホン「KSE1500」をお披露目 - 振動板固定部の隙間は「髪の毛の半分」

サウンド / オーディオ 2015/10/22 21:53

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Shure、最上位イヤホン「SE846」に新色ブルー、ブロンズ、ブラック

サウンド / オーディオ 2015/10/22 18:56

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Shure、世界初のコンデンサー型イヤホン「KSE1500」

サウンド / オーディオ 2015/10/22 17:31

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茶楽音人、密閉性・遮音性・音声帯域を重視したイヤホン「ちょんまげ君」

サウンド / オーディオ 2015/10/22 12:07

2015年10月21日(水)

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茶楽音人、高密閉と高遮音を実現したハイレゾ対応イヤホン「Chonmage 3号」

サウンド / オーディオ 2015/10/21 20:15

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Klipsch、銘機「X10」「X11」を継承するBAイヤホン「X12i」

サウンド / オーディオ 2015/10/21 17:20

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Klipsch、ハイレゾ対応の最上位イヤホン「X20i」 - 2ウェイ設計のBA搭載

サウンド / オーディオ 2015/10/21 17:09

2015年10月20日(火)

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e☆イヤホン、名古屋大須に新店舗オープン - 「MACBETH」の限定モデル販売

サウンド / オーディオ 2015/10/20 19:01

2015年10月19日(月)

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Shure、10月22日の新製品発表を予告 - 世界同時か

サウンド / オーディオ 2015/10/19 17:16

2015年10月18日(日)

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音展 2015 - パナソニックの来年発売ハイレゾ対応イヤホンをさっそく試聴

サウンド / オーディオ 2015/10/18 16:42

2015年10月14日(水)

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オンキヨー、ハイレゾ対応ヘッドホン「H500M」など9製品

サウンド / オーディオ 2015/10/14 21:12

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パイオニア、重低音強化したSuperior Club Soundシリーズヘッドホンなど

サウンド / オーディオ 2015/10/14 19:06

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パナソニック、50kHzまでの高域再生が可能なハイレゾ対応イヤホン

サウンド / オーディオ 2015/10/14 17:08

2015年10月13日(火)

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Astell&Kernとbeyerdynamicのコラボイヤホン「AK T8iE」が発売延期に

サウンド / オーディオ 2015/10/13 20:59

2015年10月09日(金)

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オーディオテクニカ、新製品を大量発表 - 低音重視「SOLID BASS」のハイレゾヘッドホンなど19製品

サウンド / オーディオ 2015/10/09 16:39

2015年10月08日(木)

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オーテク、マグネットを2枚搭載したSOLID BASSイヤホンを3モデル

サウンド / オーディオ 2015/10/08 17:00

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オーテク、デュアルドライバー搭載のハイレゾ対応イヤホン「ATH-CKS1100」

サウンド / オーディオ 2015/10/08 16:00

2015年10月06日(火)

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RHA、超小型のアルミ製ハウジングを採用したイヤホン

サウンド / オーディオ 2015/10/06 19:25

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