「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2015年07月31日(金)
アユート、「MASTER & DYNAMIC」ヘッドホン・イヤホンの国内発売日が決定
サウンド / オーディオ 2015/07/31 11:00
2015年07月28日(火)
サエクからSUPRA「NiTRO」、高純度な7Nケーブルを採用するイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/07/28 22:17
SOL REPUBLIC、apt-X対応のネックバンド型Bluetoothイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/07/28 18:06
「Beats by Dr.Dre PowerBeats2 Wireless」にミリタリー風モデル
サウンド / オーディオ 2015/07/28 13:06
2015年07月27日(月)
ファイナルオーディオ、ヨドバシAkibaで自作イヤホン組み立てイベント
サウンド / オーディオ 2015/07/27 20:11
2015年07月24日(金)
ソニー「Just ear」、名古屋で受注生産イヤホンの試聴イベント
サウンド / オーディオ 2015/07/24 20:20
自宅で成形できるカスタムイヤホン - 耳の形に完全フィットして9,800円
サウンド / オーディオ 2015/07/24 18:09
2015年07月21日(火)
オンキヨー、カスタムインイヤーモニターを学割で購入できるキャンペーン
サウンド / オーディオ 2015/07/21 17:43
2015年07月17日(金)
UCOTECH、女性ボーカルに特化したダブルドーム振動板採用イヤホン
サウンド / オーディオ 2015/07/17 19:49
UCOTECH、オープンエアー型のハイエンドイヤホン - ダブルドーム振動板採用
サウンド / オーディオ 2015/07/17 19:42
2015年07月16日(木)
AKG、新投入「N」シリーズから15,000円クラスのイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/07/16 13:00
2015年07月13日(月)
協和ハーモネット、スマホスタンドにもなるカラバリ豊富なイヤホンケース
サウンド / オーディオ 2015/07/13 14:20
Skullcandyの女性向けライン「Woman's」にカラフルなイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/07/13 11:00
2015年07月11日(土)
ゼンハイザー、第2世代「MONENTUM」や国内未発表「HD 630VB」を出展 - ポタ研2015夏
サウンド / オーディオ 2015/07/11 19:49
2015年07月10日(金)
Shure、「SE846」「SE535」購入者にマイク付きリモコンケーブルを進呈
サウンド / オーディオ 2015/07/10 13:14
2015年07月08日(水)
MONSTER、防滴仕様で18gの軽量Bluetoothスポーツイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/07/08 19:43
2015年07月02日(木)
オーディオテクニカ、鮮やかなネオンカラーのφ8.5mmインイヤーイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/07/02 14:09
2015年07月01日(水)
NuForce、パワフルなチタンコートドライバーを採用するイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/07/01 18:36
Klipsch、防水･防滴のスポーツ向けイヤホン - Apple製品対応リモコン付き
サウンド / オーディオ 2015/07/01 14:09
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