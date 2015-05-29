「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2015年05月29日(金)
STAYER、左右のケーブルを1本にまとめて収納できるイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/05/29 18:13
2015年05月22日(金)
フィリップス、スポーツ用イヤホン「ActionFit」4モデル
サウンド / オーディオ 2015/05/22 16:18
フィリップス、エントリー向けのインイヤーイヤホン4モデル
サウンド / オーディオ 2015/05/22 16:17
2015年05月20日(水)
ハーマン、AKG「Yシリーズ」のエントリーモデル - 北欧デザインのイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/05/20 19:44
2015年05月19日(火)
春のヘッドフォン祭 2015 - 「SENNHEISER HD 630VB」など印象に残った6製品をピックアップ
サウンド / オーディオ 2015/05/19 18:10
2015年05月18日(月)
テクニカ、Bluetoothノイズキャンセルイヤホン「ATH-BT08NC」など展示 - 春のヘッドフォン祭 2015
サウンド / オーディオ 2015/05/18 22:53
Aurisonicsのイヤモニ、2万円前後の低価格モデルも投入 - 完実電気 at 春のヘッドフォン祭 2015
サウンド / オーディオ 2015/05/18 20:52
サンコー、「寝ながら使えるイヤホン」の電磁波軽減モデル
サウンド / オーディオ 2015/05/18 20:22
2015年05月15日(金)
アユート、シンガポールDITAブランドのイヤホンを22日に発売
サウンド / オーディオ 2015/05/15 11:49
2015年05月13日(水)
クリエイティブ、AurvanaシリーズのBAイヤホンにマイク付きモデル
サウンド / オーディオ 2015/05/13 18:44
2015年05月08日(金)
アユート、独自開発のパーツを多数使ったDITAブランドのイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/05/08 14:00
2015年05月07日(木)
zionote、「ダイナミックBAドライバー」を搭載したイヤホン「OPUS1」
サウンド / オーディオ 2015/05/07 18:53
JVC、動くイヤーフックで耳にぴったり装着できるスポーツ向けイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/05/07 13:04
2015年05月01日(金)
ラディウス、高域から低域までクリアなサウンドを実現するハイレゾイヤホン
サウンド / オーディオ 2015/05/01 10:27
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