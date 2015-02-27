「イヤホン」の最新情報・話題まとめ
2015年02月27日(金)
Jabra、充電から最長1年間バッテリーが持続するBluetoothヘッドセット
サウンド / オーディオ 2015/02/27 15:25
2015年02月26日(木)
ゼンハイザー、IPX4の防滴スポーツイヤホン - 汗・雨にぬれてもOK
サウンド / オーディオ 2015/02/26 16:34
2015年02月20日(金)
完実、MONSTERのイヤホン「CLARITY HD」 - カラバリは全4色
サウンド / オーディオ 2015/02/20 13:05
日立マクセル、やわらか素材で耳にフィットするカナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2015/02/20 08:30
2015年02月18日(水)
AKG、φ5.8mmダイナミックドライバーを採用する本体1gのカナル型イヤホン
サウンド / オーディオ 2015/02/18 20:02
2015年02月10日(火)
yurbudsのスポーツ向けイヤホン、IPX5仕様のアウトドアモデルなど20製品
サウンド / オーディオ 2015/02/10 18:49
2015年02月06日(金)
ハミィ、Bluetooth対応ながら小型・軽量なイヤホンマイク「ANTS」
サウンド / オーディオ 2015/02/06 08:30
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