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「イヤホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、JBL、Beats、Shureなど、人気のイヤホン情報。ノイズキャンセリングイヤホンやBluetoothモデルも多数。スマートフォンのお供に。
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2014年12月24日(水)

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米Beats Electronicsの代表・Luke Wood氏に聞く - Beatsが創造しようとしている音楽/カルチャーとは?

アップル 2014/12/24 13:53

2014年12月23日(火)

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注目のハイレゾ対応オーディオが集結 - ポタフェス2014レポート(2)

サウンド / オーディオ 2014/12/23 03:20

2014年12月22日(月)

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注目のハイレゾ対応オーディオが集結 - ポタフェス2014レポート(1)

サウンド / オーディオ 2014/12/22 18:19

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Astell&KernブランドとIEMメーカーのJH Audioが業務提携 - アユートがポタフェス2014で発表

サウンド / オーディオ 2014/12/22 16:31

2014年12月13日(土)

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暮らしのサウンドビジュアル 第114回 ComplyイヤーチップのPシリーズは使い方を選ぶがスグレモノ

サウンド / オーディオ 2014/12/13 09:00

2014年12月10日(水)

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フォーカル、iPhoneやスマートフォンに対応したリモコンマイク付きイヤホン

サウンド / オーディオ 2014/12/10 17:09

2014年12月05日(金)

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ビックカメラ新宿西口、老舗オーディオブランド「AKG」製品が揃う専門店

サウンド / オーディオ 2014/12/05 20:20

2014年12月04日(木)

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ファイナルオーディオ、新宿西口ヨドバシカメラで「自作イヤホン」イベント

サウンド / オーディオ 2014/12/04 17:24

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ファイナルオーディオ、粉末冶金製法MIMを用いたBAイヤホン

サウンド / オーディオ 2014/12/04 17:02

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暮らしのサウンドビジュアル 第113回 Complyイヤーチップのプレミアムモデルとスタンダードモデルとの差を探る

サウンド / オーディオ 2014/12/04 12:28

2014年12月03日(水)

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Beats×ハローキティのヘッドホン&イヤホン、ソフトバンクショップで販売

サウンド / オーディオ 2014/12/03 15:19

2014年12月01日(月)

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Jabra、心拍数モニターを内蔵したスポーツイヤホン - Bluetooth/NFC対応

サウンド / オーディオ 2014/12/01 20:01

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