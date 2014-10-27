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「イヤホン」の最新情報・話題まとめ

ソニー、BOSE、JBL、Beats、Shureなど、人気のイヤホン情報。ノイズキャンセリングイヤホンやBluetoothモデルも多数。スマートフォンのお供に。
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2014年10月27日(月)

Top

Blue Noteのハイレゾ音源75枚付属モデルやエンジニア使用モデルなどを披露 - 最新製品や国内初公開の製品が多数集まった「秋のヘッドフォン祭2014」

サウンド / オーディオ 2014/10/27 13:15

2014年10月24日(金)

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ナッシュビルの音楽職人がガレージから始めたブランド「Aurisonics」 - 「Made in U.S.A.」にこだわったイヤホンで日本上陸

サウンド / オーディオ 2014/10/24 20:42

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ゼンハイザー、大人向けデザインのMOMENTUMシリーズからカナル型イヤホン

サウンド / オーディオ 2014/10/24 17:57

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米Aurisonics、BA2基と14.2mmドライバー搭載の高級イヤホンなど国内発売

サウンド / オーディオ 2014/10/24 17:36

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ゼンハイザーサウンドをリーズナブルに楽しめるカナルイヤホン"CXシリーズ"

サウンド / オーディオ 2014/10/24 16:48

2014年10月23日(木)

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ヤマハ、新開発8.5mmドライバーユニット搭載のインナーイヤホン10モデル

サウンド / オーディオ 2014/10/23 16:07

2014年10月22日(水)

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JVCケンウッド、応答速度が向上したツインシステムユニット搭載イヤホン

サウンド / オーディオ 2014/10/22 12:17

2014年10月21日(火)

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日立マクセル、音質追求の「m」シリーズから二層空間構造カナルイヤホン

サウンド / オーディオ 2014/10/21 15:20

2014年10月20日(月)

Top

アップルストア、ボーズの製品を排斥!?

サウンド / オーディオ 2014/10/20 19:09

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JVCケンウッド、新構造で耳の奥で音が鳴り響くインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/10/20 12:14

2014年10月17日(金)

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ソニー渾身のヘッドホン「MDR-Z7」が18日発売! 特設サイトで開発秘話を公開

サウンド / オーディオ 2014/10/17 17:29

2014年10月16日(木)

Top

テクニカ、重低音の「SOLID BASS」などBluetooth対応ヘッドホンとポタアン

サウンド / オーディオ 2014/10/16 22:36

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テクニカ、40周年の節目を飾るヘッドホンとポタアンなどハイレゾ対応製品

サウンド / オーディオ 2014/10/16 20:57

Top

テクニカ、ウルトラスエード採用モデルなどファッション性重視のヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/10/16 20:02

2014年10月10日(金)

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Shure、MicroDriver搭載のエントリーイヤホンにリモコン付きの「SE112m+」

サウンド / オーディオ 2014/10/10 12:09

2014年10月03日(金)

Top

東芝エルイー、13mmの大口径ドライバー搭載のインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/10/03 13:04

2014年10月01日(水)

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JVCケンウッド、独自構造のバスレフポート採用のインナーイヤーヘッドホン

サウンド / オーディオ 2014/10/01 12:39

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